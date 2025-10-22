Н а брутална огнена вендета е подложен шеф на полиция у нас. Не еднократно неизвестни засега вандали месеци наред палят имущество на гл. инсп. Бранимир Благоев.

Поредното огнено нападение и преживяло семейството на Благоев в нощта на вторник срещу сряда.

Отново горя кола на инспектора, този път запалиха автомобила на жената му.

Гл. инсп. Бранимир Благоев

Случаят е от нощта на вторник срещу сряда. Малко след 3 часа е драсната клечката на лек автомобил БМВ. Свидетели на пожара сигнализирали своевременно и на мястото пристигнал екип огнеборци, който овладял пламъците и ги загасил.

Това е поредният палеж срещу семейството на гл. инсп. Благоев, известен в региона като Бранко, пише Bulnews.

В началото на април имаше огнена атака срещу него. Тогава изгоряха общо 8 коли, припомня медията.

Първият палеж на кола на Благоев е от април 2025

Палежът от април

В средата на август отново имаше палеж на кола, собственост на Благомир Благоев. Тогава бе подпален лек автомобил „Ауди“, вследствие на което е изгорял напълно.

Запаленото ауди през август 2025

Заради палежа са пострадали още 3 коли, които са били паркирани в близост.

Всички тези атаки говорят, че някой опитва всячески да насочи светлините на прожекторите към личността на шефа на полицията в атомния град.

Какви са обаче причините за бруталните палежи, кой е поръчителят и кой - изпълнителят все още не е ясно или поне полицията не го съобщава.