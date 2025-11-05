Б ългарски гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз в страната, е бил тежко ранен в косовския град Джакова, съобщиха от Министерство на външните работи (МвнР), предава Dariknews.

Посолството на България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

По последна информация от дипломатическото ни представителство там, пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно.

Българските представители на място са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип, посочват от МВнР.