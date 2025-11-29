12 български граждани са осъдени в Лече, Италия, за експлоатация на наши сънароднички с цел проституция. Те са обвинени като част от мащабна мрежа за трафик на жени от България за Италия. Сред осъдените са 55-годишният Анто Антов–Чичото и синът му Янек Янчев–Снайпера от Лом, научи „Телеграф“.

Чичото има регистрирана фирма в Пулия, Италия, за търговия с автомобили, а синът му Снайпера е собственик на дружество за внос на автомобили от Италия в Лом.

Схема

Схемата им била следната – под предлог търговия с автомобили изкарвали жени и млади момичета за Италия. Обратно към България пък връщали автомобили, които продавали. Повечето от жертвите на търговията с плът са от компактното население, предимно жителки на Северозападна България. Епицентърът на трафика на женска плът бил в зоната на Саленто.

12 от присъдите са за българи, 4 от които са жени, а другата присъда е за гражданин на Черна гора. Те бяха изправени пред Темида в залата бункер на затвора „Борго Сан Никола". Съдията Стефано Сала потвърди в голяма степен обвинителната теза, изградена от прокуратурата „Антимафия". Това стана след съдебно производство по съкратена процедура срещу част от общо 26-те подсъдими по делото.

Изнудване

Най-тежката присъда бе наложена на сочения за ръководител на групата Анто Чичото, 55 г., който получи 19 години затвор. Разследването, координирано от прокурорите от „Антимафия“, започна от обширна оперативна работа на мобилното звено на полицията в Лече. То достигна своята кулминация през март 2024 г., когато бяха арестувани 22 души. В хода на разследването стана ясно, че жриците на Чичото работели непрестанно – и през уикендите, и по време на празници, на мраз, и на дъжд. Те били принуждавани чрез насилие, бити с бухалки и дрогирани. На част от тях децата им били заложници в България, където изнудвали роднините им. Според обвинението престъпленията са били извършени между 2021 и 2023 г., между България и италианската зона Саленто. Оперативната база на групата се намирала на улица близо до центъра на Лече, а дейността се простирала и в Сурбо, Трепуци и Санникола.

Тежка присъда от 14 години и 8 месеца получи и Стефчо Аврамов (62). Цветана Ристова (52) беше осъдена на 10 години, 10 месеца и 20 дни затвор. Останалите българи са с присъди, вариращи от 9 до 2 години и 8 месеца лишаване от свобода.

Захари Белчев