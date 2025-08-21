Н ова драма се разиграва на морето. Изчезнал е тийнейджър и го издирват с всички средства. В търсенето се е включило и ОДМВР Варна.

Георги Диянов Чомаков, на 16 години, е напуснал автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна на 18 август около 14:30 часа.

От този момент младежът е в неизвестност.

Описание: видима възраст 16-17 години, висок около 170 см., нормално телосложение, коса – кестенява, очи – кафяви.

Георги Чомаков

Облеклото, с което е бил е: сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис „САТ“. В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

*Източник: Chernomore