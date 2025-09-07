В ече три седмици няма и следа от трима от осъдените членове на една от най-зловещите престъпни групи в българска история – „Наглите“. Изчезналите са Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Релето, без официално обяснение, а близките им подадоха сигнали, след като един от тях пропуснал рождения ден на детето си.

►18 отвличания, милиони в откупи, нула обезщетения

Престъпната група „Наглите“ отговаря за мащабна серия от отвличания в България, извършена между 2007 и 2009 година. Според официалната информация те са искали откуп в размер на 3 милиона и 81 хиляди евро. Никоя от жертвите им не е получила обезщетение, въпреки причинените психологически и материални щети.

Киро Киров проговори: „Животът ми се преобърна”

Бизнесменът Киро Киров, една от жертвите на групата, проговори пред NOVA след дългогодишно мълчание. В момента той живее извън България.

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван. Синът ми плати 517 хиляди евро за откупа. След това живях с охрана 6 месеца. Бизнесът ми фалира две години по-късно. Никой от държавата не дойде да ми предложи помощ, съдействие, нито да ме пита дали имам нужда от обезщетение“, споделя Киров.

По думите му изчезването на тримата може да е свързано с разпределение на пари, останали от времето на активността на групата.

„Много години минаха, но допускам, че има напрежение около тези 3 милиона евро. Знам, че има и спекулации, че някои от жертвите им търсят отмъщение. Може и да е така, но подобна организация е изключително трудна“, смята той.

„Погледът му остана в съзнанието ми“

Киров разказа и за личната си среща с част от похитителите: „Единият мъж носеше маска, но видях очите му – изпъкнали, като на болен от базедова болест. По-късно в самолет към София срещнах човек със същите очи. Не беше сред осъдените.“

Той смята, че осъдените са били само част от структурата, а реалните поръчители и организатори са останали в сянка.

„Говореше се за хора с прякори като Трактора и Хамстера. Сещам се кой може да е Трактора – знаеше малко за мен, но очевидно достатъчно.“

„Наглите“ – затворена страница?

„За мен ‘Наглите’ вече са затворена страница. Не живея с омраза, преодолях страха. Но не забравям. И не прощавам“, казва Киров.

Спекулации, мълчание и въпросите без отговор

Официалните институции засега мълчат по темата за изчезналите. Не е ясно дали е започнало разследване, дали има версия за бягство, саморазправа, или дори операция по защита.