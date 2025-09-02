М ъж произведе изстрели с газов пистолет по входна врата и бе задържан незабавно. Около 17 часа на 31 август в Пето РУ е получен сигнал през телефон 112 за мъж, който стреля с газов пистолет по вратата на съседен апартамент, псува и ругае, съобщиха от пресцентъра на МВР. Незабавно към адреса са насочени екипи на Пето РУ.

Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили. После се чули "гърмежи" от етажната площадка. Служителите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка.

След като полицаите потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент, 68-годишния мъж е установен в жилището си и задържан, иззет е и газов пистолет. Оръжието не е регистрирано по надлежния ред.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 от НК. Материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура и на задържания е наложена мярка задържане за срок до 72 часа.