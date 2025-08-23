П ироман пали коли наред, но бързо му се стъжни. Полицията в Бургас арестува сериен подпалвач, който в рамките на няколко часа е извършил палежи на четири автомобила в жилищните комплекси „Славейков“ и „Изгрев“. 42-годишният мъж е задържан няколко часа след извършването на престъпленията в петък през нощта, пише "Флагман".

Задържането е извършено в резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служителите на Пето Районно управление - Бургас, на чиято територия са и повечето засегнати автомобили. Ето какви са щетите, нанесени от пиромана.

Около 01.20 ч. в събота във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил "Мерцедес С 220", с бургаска регистрация, паркиран пред вх. 5 на бл. 56 в ж.к. "Славейков". От инцидента е засегнат и паркиран в съседство л.а. "Пежо 308", с бургаска регистрация. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Около 02.41 ч. в Пето Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящи автомобили, паркирани пред вх. 6 на бл. 55 в ж.к. "Изгрев" - установено е, че е запален л.а. "Мерцедес CLS 260", с бургаска регистрация, като огъня обхванал и изпепелил паркираните в съседство : л.а. "Фолксваген Пасат", с бургаска регистрация и л.а. "Пежо 407", с бургаска регистрация.

С частично обгаряне по броните и фаровете са и четири паркирани в близост леки автомобили. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.