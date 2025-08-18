К атастрофа между тир и автобус е станала на входа на София откъм "Люлин" към 20:45 часа, информира NOVA, позовавайки се на очевидци.

Автобусът е пътувал по маршрут Солун - София. На място е извикана полиция и екип на "Пътна помощ".

Шофьорът на автобуса е направил опит да изпревари тир, но е бил засечен.

Автобусът се е ударил в мантинелата. При завой надясно, превозното средство се удря в тира. Счупена е дясна врата, предното стъкло, огледало и калник.

От СДВР съобщават, че на АМ "Струма" е станало ПТП между ТИР и автобус. Един пътник е транспортиран за преглед с болки в главата.