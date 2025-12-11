С ръбският наркотрафикант Сретен Йосич, по-известен като Йоца Амстердам, излезе от затвора, предаде БГНЕС, позовавайки се на сръбски медии.

"На заседанието си на 10 декември Апелативният съд в Белград уважи жалбата на защита и промени първостепенното решение и освобождава условно Сретен Йосич (изписван и Сретан Йоцич) за изтърпяване на наказанието от 15 години, на което е осъден от Висшия съд в Белград на 3 юни 2010 г. Съдът определи, че същият да бъде освободен веднага. Условното освобождаване може да продължи най-дълго до 28 февруари 2026 г.", се казва в решението на съда, цитирано от "Данас".

Според Апелативния съд са изпълнени всички законови условия за условното освобождаване за Сретан Йосич и очаква осъденият да се държи добре, докато е на свобода, и по-специално да не извърши ново престъпление до изтичане на срока, за който е произнесена присъдата (поради което този съд е приел жалбата на защитата), предава NOVA.

63-годишният Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. В края на съдебното производство обаче той окончателно беше оправдан, но той беше преместен от Централния затвор в Забела, за да излежи 15-годишна присъда за подстрекателство към убийството на Горан Марянович, известен като Гокси Бомбаш, през 1995 г.

През 1984 г. Йоца Амстердам напуска Сърбия и в продължение на десетки години живее в чужбина. В различни западни затвори той излежава присъди за наркотрафик. От средата на 80-те години на миналия век живее в Нидерландия. Има данни, че от началото на 90-те години живее и в България. По това време го наричат "Краля на кокаина“. През 2002 г. Йоцич бе арестуван в София и веднага бе екстрадиран в Нидерландия.