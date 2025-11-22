Л екарствени продукти без издадено разрешение за употреба бяха заловени по време на спецакция.

Специализирана полицейска операция, осъществена съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция, Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните е проведена в петък в два търговски обекта на територията на град София с основна дейност продажба на хранителни продукти, съобщиха от Министерството на вътрешните работи., предава Dariknews.

В хода на извършените проверки са намерени и иззети множество лекарствени продукти без издадено разрешение за употреба по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ и забранени на територията на страната, както такива, които се продават само след лекарско предписание.

Проверката е установила и голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ. Съставени са Акт за установяване на административно нарушение и констативни протоколи на собственика на обекта – 33-годишна жена.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава.