Т ежкият рецидивист Михал Ценков, който отговаря пред СГС за убийството на 77- годишната Стоименка Дякова, се отметна от първоначалните си самопризнания и не пожела съкратено съдебно следствие.

В петък той провали разпоредителното заседание по процеса, отказвайки се от адвоката си. Близките на Дякова пък не пожелаха да търсят кръвнина от рецидивиста в това производство, а поискаха да се конституират само като частни обвинители. Магистратите насрочиха заседанието за друга дата, когато Ценков ще бъде представляван от друг защитник.

Зверство

Зверството бе извършено в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ на 27 срещу 28 октомври миналата година. Жертвата е била нападната на път към дома си. Преди това Стоименка била част от районна избирателна комисия. Когато изборната нощ приключила, тя тръгнала към къщи. 43-годишният рецидивист я издебнал и се нахвърлил отгоре й. С няколко удара с юмрук я сломил и не след дълго жената издъхнала. Според разследването Ценков откъснал златното ѝ кръстче от врата и иконата. Взел и мобилния ѝ телефон. Другите вещи разхвърлял в околността.

Обяснения

В обясненията си пред разследващите Михал твърди, че взел кръстчето и иконата, защото бил вярващ. Разказал, че имал намерение да блудства с жената и да я изнасили, но видял, че няма пулс. След това се прибрал. Накитът е намерен в дома му. Пред разследващите той признал абсолютно всичко. Даже твърдял, че иска да се върне обратно в затвора, защото не могъл да свикне на свобода. Убийството на Стоименка е извършено само няколко седмици след като Ценков напуснал пандиза, където отново лежал за убийство.