Т ежкият рецидивист Михал Ценков се изправя пред Софийския градски съд заради убийството на 77-годишната Стоименка Дякова. Зверството бе извършено в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ на 27 срещу 28 октомври миналата година.

Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 17 октомври, съобщиха за „Телеграф“ от съда.

Нападение

Жертвата е била нападната на път към дома си. Преди това Стоименка била част от районна избирателна комисия. Когато изборната нощ приключила, тя тръгнала към къщи. Колеги я закарали до квартала й.

Тя слязла на спирка и започнала да крачи към дома, но така и не стигнала.

43-годишният рецидивист я издебнал и се нахвърлил отгоре й. Всичко станало за секунди.

С няколко удара с юмрук я сломил. Жената започнала да се дави в кръвта си.

Скоро Дякова издъхнала.

Според разследването Ценков откъснал златното ѝ кръстче от врата и иконата. Взел и мобилния ѝ телефон. Другите вещи разхвърлял в околността. В обясненията си пред разследващите Михал твърди, че взел кръстчето и иконата, защото бил вярващ. Разказал, че имал намерение да блудства с жената и да я изнасили, но видял, че няма пулс. След това се прибрал. Накитът е намерен в дома му.

Убитата Стоименка

Затвор

Убийството на Стоименка Ценков извършва броени седмици след като излязъл от затвора. Там той лежал дълги години заради друго убийство, което извършил. След като бил пуснат от пандиза, рецидивистът се установил в столицата при сестра си. Започнал работа като хамалин в Горубляне. Според разследващи вечерта преди нападението над Дякова убиецът пие и се дрогира.