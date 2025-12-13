О ще една ваксина ще е достъпна безплатно за бебетата, навършили 6-седмична възраст.Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Национална програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити 2026-2030 г.

Държавата чрез Министерството на здравеопазването предвижда 18 милиона евро, за да предпази децата от една от най-честите инфекции. Ваксинирането на малките деца срещу ротавирусни гастроентерити е препоръчително. Педиатри и експерти от МЗ коментираха пред „Телеграф“, че инфекциите на гастроинтестиналния тракт са вторите по честота след инфекциите на дихателните пътища в кърмаческата и ранната детска възраст. „Говорим за едно от най-големите предизвикателствата пред системите на обществено здравеопазване в света“, коментира д-р Весела Александрова от столичната „Св. Анна“.

Класация

„Ротавирусите са водещи в класацията на причинителите на инфекциозна диария при кърмачета и деца до 5-годишна възраст в световен мащаб, като децата на възраст между три месеца и две години са най-уязвимата група“, се посочва в мотивите към проекта. До своята пета годишнина почти всяко дете бива инфектирано с ротавирус поне веднъж в живота си. В България ротавирусите се установяват целогодишно, като пиковете са най-често през студените месеци, но са наблюдавани единични пикове през летните месеци, които не са характерни за страните с умерен климат и вероятно се дължат на внос от други страни по време на активния туристически сезон.

Ротавирусите се предават предимно при близък контакт със заразено лице или с лица с безсимптомни форми, заразени повърхности или чрез аерозолни капки, генерирани при повръщане. Възможно е разпространението на вирусните частици чрез храни и вода, като за инфектиране е достатъчна много ниска доза.

Промени

Други промени, които се подготвят при имунизациите на деца, е възможността имунизациите да се правят и от други специалисти, а не само от личните лекари, както е досега. „Профилактичните прегледи към момента могат да се извършват и от общопрактикуващ лекар, и от лекар педиатър. Не така стоят нещата обаче с провеждането на задължителни имунизации и реимунизации, които като част от профилактичната дейност и са само в правомощията на общопрактикуващите лекари“, заяви министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов в Народното събрание.

Задължителни имунизации и реимунизации ще могат да се извършват освен от общопрактикуващ лекар, и от лекар в друго лечебно заведение.

Людмил Христов