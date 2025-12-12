С тратимир от „Игри на волята“ прави пици с протеин. Предприемачът авантюрист не спира да доказва, че границите са само в главата. Последното му начинание е да създаде изключително революционни пици.

Революция

Всъщност в тази идея е заедно с шеф-готвача Емануел Июджи. Той познава Емо от години. Всичко започва, когато Емо му показал пица – необичайна на пръв поглед, „висока на протеин, почти без калории“. Скептицизмът бил първата реакция. „Аз съм човек, който държи и на здравословното хранене, но и на вкуса“, казва той и обяснява, че не можел да си представи, че една диетична пица може да е истински вкусна. „Опитах я и беше революционна“, казва Стратимир.

Преди това вече бил създал собствена онлайн коучинг програма - режим, изграден изцяло за създаване на здравословен начин на живот. Програмата обхващала индивидуален хранителен и тренировъчен план, адаптиран към нуждите на всеки клиент, както и постоянна подкрепа. И когато видял пицата, направил избор без колебание: “С брат ми искахме да инвестираме в нещо. Видях пицата и повярвах в нея.” Така предлага на Емо да превърнат здравословната му пица във верига.

Скариди

Любимата му рецепта остава „Фиши Шиши“ – пица със скариди. „Аз съм от Варна и обичам всичко морско.“ За рецептите обаче не се меси:

„Емо е човекът. Не се опитвам да му влизам в кухнята.“ Тайната на пицата е проста, но революционна: висок протеин, ниски калории и вкус, сравним с класическата пица. „Ядеш пица, която е много вкусна, можеш да я ядеш всеки ден след тренировка и преди тренировка и няма как да качиш килограми от нея. В нея има 30–40 грама протеин.“ обяснява той.

Катерене

Днес той се занимава с парашутизъм, скално катерене, разходки по ръбовете на небостъргачи, маратони. Преди време получил покана да участва в голям боксов турнир в Унгария – турнир за звезди.

„Приех веднага. Знаех, че откъм манталитет ще превъзхождам другите.“ Никога не бил тренирал бокс професионално. Свързал се с приятел, който му намерил двама от най-добрите треньори. Започнал подготовка шест пъти седмично, а един от дните бил само за спаринги. “Всеки ден се готвех. В свободния ден пак гледах бокс – пусках си видеоуроци.“

Първият мач в Унгария бил напрегнат.

„В главата ми нямаше вариант да загубя. Разказал съм на всички да ме гледат. Метнах се на сто процента и победих.“ Макар и да признава, че технически имало много какво да се желае в този мач. След още два стигнал до финал срещу унгарец с пет години опит в бокса. Загубил по точки. След състезанието го питали дали ще продължи кариерата си в бокса.” Може би ако бях на 22, да. Но сега искам да правя много други неща“, споделя Стратимир.

Спаринг

Така се запалил по бойните спортове и започнал да прави видеа в YouTube. Съдържание с реална стойност, без инфлуенсърски „позьорлък“. Искам да правя видеа, които да са полезни. Искам да правя живота на хората по-добър. Искам да давам пример – позитивен.“ Видеата му включват срещи с кикбоксьори, боксьори и ММА бойци, а накрая – спаринг с всеки от тях. Всичко започва от неговата собствена промяна. „До 25 бях дебелак. Около 100 килограма, с шкембе.“ Трансформацията му е документирана във видео, което достигнало до хиляди хора. Той свалил килограмите, но промяната отвътре и отвън започнала едновременно. Работата зад бюро останала в миналото и дошъл нов начин на живот.

Тяло

Днес тренира по-малко заради многото работа, но се стреми поне веднъж седмично да посещава боксовата зала. Повечето тренировки идват чрез самото снимане на видеата. Паралелно с това се опитва да върне и фитнеса. „Не е нужно да стоиш два часа в залата. 45 минути са достатъчни“, обяснява той. Природата е другият му голям източник на енергия – неотдавна с приятелката си изкачили връх Ботев. Времето обаче често не стига.

Хляб

„Много хора грешат, като залагат само на определени храни“, казва той. Той вярва, че човек може да яде всичко, стига да е в параметрите си – калории, витамини, протеин. „Думата диета е нещо временно. Не ти трябва диета – трябва да се научиш да се храниш добре като начин на живот“, обяснява Стратимир. Яде бургери, пица, хляб. Протеинов хляб съществува; не е нужно човек да се отказва от любимото си. Само от определени неща може да се правят малки жертви – например в дюнера да се махнат пържените картофи. Или да се намали мазното.

Връх

Разходките по ръбовете на сгради по света – Дубай, Берлин, Египет, София – му дават усещане за свобода. „Това беше евтин и безплатен начин да си набавя преживяване. Не е адреналин, а медитация.” Така го определя Стратимир. В Дубай два пъти се разхождал по ръба на над 200 метра. В България – Българево със своите 180 м, както и кранове на бул. „Цариградско шосе“. Понякога викали полиция, но без драма. Всичко минавало леко.

Почива си с гмуркане, парашутизъм, зимата на сноуборд

Има лиценз за гмуркане и парашутизъм. Гмуркането започва с подарък за рождения ден от родителите му – курс в Созопол. „Открих подводния свят – феноменален е.“ Гмуркал се в Черно море, стигнал до 15 метра под вода и се насладил на останки от потънали кораби. И веднъж в Куба, фри дайвинг. След „Игри на волята“ се записал и на курс за парашутизъм. Има 12–13 скока, които със сигурност иска да увеличи.

Зимата прекарва на сноуборд. „Ските ми станаха скучни. Смених ги и много ми хареса.“ В бъдеще би отишъл в Алпите на лагер, за да усъвършенства това хоби. Сега е на ниво – кара, влиза в горите и се наслаждава на природата.

Слуша книги и гледа видеа с история

Почива с видеа в YouTube – политика, история, съдържания, които го правят по-компетентен за света. Иска да е запознат с това, което се случва в момента. Няма време за книги, но слуша аудиоварианти. Като малък трудно се фокусира. „Като чета, не мога да се фокусирам. Слушането е моето нещо.“

Мариана Маринова