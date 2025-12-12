Лорд Минчев покани Янка Такева за патрон на Бизнесдама на годината / Исус Ангелов бе сензацията на събитието

К оледното парти на лорд Евгени Минчев отново беше с кауза. Този път в името на учителската професия. В присъствието на Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, домакинът цитира следното: „В Япония единствените поданици, които не са длъжни да се покланят на императора, са учителите. Причината е, че японците смятат, че без учителите не може да има императори...".

Евгени покани Такева да бъде почетен патрон на притежаваният от него конкурс Бизнесдама на годината, като каузата отново ще бъдат българските учители и достойнството им.

В рамките на събитието бяха раздадени наградите за мода Fashion idol на годината. Те отидоха съответно при актрисата Ирен Кривошиева, бизнесдамите Данаила Пассия, Бета Давидкова и Веси Цурбруг, телевизионната водеща Павела Апостолова.

Наградените с Fashion idol на годината Павела Апостолова, Бета Давидкова, Данаила Пассия, Ирен Кривошиева, Татя Тасова

В новоотткритият ресторант МО, притежаван от Цурбруг, гостите опитаха кулинарни гурме вълшебства. Ники Кънчев също беше сред специалните гости. Акордеонистът Исус Ангелов вдигна настроението на присъстващите.