Интересът към турския сериал „Далечен град" не стихва. След като анализираха глупавото решение на сценаристите да съживят Боран и да превърнат Аля в многоженка, тъй като е сключила брак с брат му Джихан при жив съпруг, зрители започнаха спор кои от персонажите са най-дразнещи и излишни.

Във всеки сериал има такива герои – противни, досадни, нагли, безцеремонни или ужасяващо тъпи. Понякога е предизвикателство да се издържат и феновете се дразнят от присъствието им, но не могат да направят нищо, защото сценаристите ги държат напук в сериала. „Далечен град“ не прави изключение. Ето кои 5 герои държат класацията за най-неприятни образи.

Основният дразнител на сериала. Персонажът успява да се пресече с всички ключови сюжетни линии и да съсипе живота на повечето от героите – от Садакат до Аля и Джихан.

Зрителите подчертават, че ако не бяха жестоките му решения в миналото, много от героите нямаше да се наложи да издържат на настоящите драматични обрати.

Интересното е, че на негов фон публиката дори започва да симпатизира на жена му Фидан, въпреки че и тя е силно дразнещ образ в началото.

Ферит Кая прави брилянтно изпълнение, но зрителите не са склонни да му съчувстват. Те не могат да простят на Демир за плана, който съсипва живота на Зерин и причинява проблеми на цялото семейство Албора. Коментарите на феновете са почти еднообразни: героят постоянно прави избори, които водят до задънени улици, като в крайна сметка прецаква сам себе си.

Една от най-обсъжданите героини, която тепърва ще видим – Ипек, се сблъсква с критики буквално от първата си поява. И недоволството само се засилва с времето. Мненията са раздвоени – някои зрители защитават актрисата, като отбелязват химията й с Атакан Йозкая – в ролята на Кая, докато други се молят сценаристите да освободят екрана от присъствието й.

В позата на диктатор, който гледа отвисоко на собственото си домочадие, Садакат влуди зрителите и накара всички настоящи, бивши и бъдещи снахи да ги побият тръпки от образа на свекървището. Добре знаем, че рано или късно сценаристите на почти всеки турски сериал правят опит да смекчат образа и да дадат обяснение какво е провокирало лошата героиня да е толкова зла. Но недоверието към нея остава да витае докрай. Истината е, че без подобни на Садакат образи сериалът би загубил драматичната си плътност и контраста между семействата.

Абсолютният лидер в отрицателните оценки. Когато се разкрива, че героят е жив, дискусиите бяха изпълнени с молби за „пълно пенсиониране на героя“. ​​Боран отново се превърна в катализатор за проблеми и върна Садакат към предишната ѝ токсичност.

Мнозина смятат, че без него „Далечен град“ би бил по-лесен за развитие – но сценаристите позволяват на историята да се развива именно чрез напрегнатите семейни конфликти.

Резултатът е парадокс: необичаните герои държат зрителите залепени за екраните им, също толкова добре, колкото и любимите им. И колкото повече се обсъждат, толкова по-очевидно става колко дълбоко сериалът е докоснал емоциите на публиката си.

