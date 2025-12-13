В дъхновен от реални събития и изпълнен с дълбок психологически и идеологически драматизъм, трилърът на Иън Макгуайър „Въздържателят“ (издателство „Кръг“) пренася читателите в Манчестър през 60-те години на XIX в.

Полицейският началник Джеймс О’Конър, наскоро пристигнал от Дъблин след семейна трагедия и борба с алкохолизма, е натоварен с опасната мисия да възпре фенианците – конспиратори, борещи се за независимостта на Ирландия с всички средства. Сблъсъкът с националистите е кървав – нескончаема поредица от безмилостни убийства и предателства. А личният зaлог за О’Конър се повишава неимоверно, след като неговият неочаквано завърнал се от Америка племенник доброволно се внедрява в тайното движение като шпионин…

Сурово реалистична и болезнено актуална, но същевременно изненадващо трогателна, това е история за чест и справедливост, за отмъщение и лудост, за зараждането на тероризма и цената на политическата свобода. Заради разказваческото майсторство на Иън Макгуайър и вещината, с която подхожда към темите за класовите борби и моралните дилеми във „Въздържателят“, „Ню Йорк Таймс“ го определя като „Дикенс на XXI в.“. Романът намира място в престижната книжна класация на ежедневника, както и на други авторитетни издания, сред които „Чикаго Трибюн“, „Пъблишърс Уикли“ и „Ню Стейтсман“.

На наближаващия Софийски международен литературен фестивал, който по традиция се провежда паралелно с Коледния панаир на книгата, Макгуайър ще представи лично двете си творби пред родните читатели. Срещата с него ще е на 13 декември от 18:30 ч. в Мраморното фоайе на втория етаж на НДК. Тогава българските му почитатели ще имат и възможността да разговарят с него или да получат автограф.

Кристи Красимирова