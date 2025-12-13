П оп певците Рафи Бохосян и Александър Николов от известния дует Sando & Mando оказаха помощ на пътя на лидера на Земеделски народен съюз в Кюстендил Вергил Кацов.

Колата на дупничанина попада в дупка и аварира в центъра на София. Инцидентът се случва минути преди началото на дългоочаквания за хиляди меломани концерт на Род Стюарт в зала „Арена 8888“, съобщава viaranews.com.

Инцидент

Инцидентът се случил в центъра на София, колата на Кацов попаднала в дупка и гумата се спукала. Дупничанинът видял паркирана наблизо кола и се запътил към нея с молба за крик, за да смени гумата си, и попаднал на двамата хитови изпълнители. „Страшно много ми приличаш на изпълнител“, обърнал се Кацов към Рафи, който пък с типичната си широка усмивка му потвърдил, че приликата е вярна. Момчетата извадили крик от багажника и помогнали на лидера на Земеделски народен съюз в Кюстендилско да смени гумата и да се наслади след това на Род Стюарт.

Снимка

“Рафи е пял със страшно много хора, но е сменял гума с малцина”, споделя в профила си лидерът на земеделците в Кюстендилско. Той публикува снимка от инцидента на пътя, който завършва благополучно благодарение на двамата изпълнители. Вергил Кацов им изказва благодарност както за проявената колегиалност на пътя, така и за възможността да присъства на концерта на Род Стюарт, в който звездата представи най-големите си хитове и сподели своята 50-годишна музикална история с българската публика.