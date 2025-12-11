И зложба на чилийския художник Гийермо Лорка ще бъде подредена в „Двореца“ в София, филиал на Националната галерия.

Експозицията „Отвъд магичното“ включва 17 голямоформатни платна и ще бъде открита на 17 декември от 18:00 ч.

Тя ще може да бъде разгледана до 14 февруари 2026, съобщават домакините.

По думите на екипа изложбата отбелязва навлизането на талантливия чилийски художник Гийермо Лорка в европейската институционална художествена сцена, като за първи път представя в европейски публичен музей цялостен подбор от негови произведения.

„Основните влияния върху Лорка включват барока, рококо, символизма и сюрреализма. В стремежа си да изследва несъзнаваното и тъмните страни на човешката психика – „отвъд магичното“ – художникът черпи вдъхновение и от разнообразни археологически препратки, както и от японското изкуство. Така той изгражда оригинална и лична визия за съвременния свят, разположена между миналото и настоящето. Постоянно преминавайки между съня и реалността, Лорка ни отвежда в пространства, където възвишеното и гротескното се преплитат в обезпокоителна хармония, провокирайки зрителя да надскочи границите на възможното“, се казва в презентацията на изложбата.

Източник: БТА