С лед оставката на кабинета „Желязков“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев не скри възмущението си от думите на бившия премиер. „Приемаме много сериозно думите на Росен Желязков, които бяха провокация към хората на протестите. Думи като 'лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата' не могат да бъдат изречени от министър-председател“, заяви Василев.

По думите му, изненадата за Делян Пеевски ще бъде още по-голяма и то съвсем скоро. Лидерът на МЕЧ призова за избори възможно най-скоро и настоя за въвеждане на изцяло машинно гласуване, за да се гарантира, че гласовете на хората от протестите ще бъдат отчетени честно.

„На онези, които опитаха да манипулират изборите на предишните протести, ще им бъде гарантирано, че този път няма да могат да променят бъдещето на България срещу 50 или 100 лева“, допълни Василев.

Той категорично потвърди, че МЕЧ няма да участва в и подкрепя правителство с участието на Борисов и Пеевски, подчертавайки, че позицията на движението остава непроменена.