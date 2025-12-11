С лед историческите протести в цялата страна, лидерите на ПП-ДБ не скриха възторга си. Асен Василев заяви пред журналисти в парламента: „Искам да благодаря на всички, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство, че не може да се управлява по този начин. Това е първа стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Втората стъпка е да се проведат честни и свободни избори.“

Василев подчерта, че гражданската енергия е спряла „плана за държава с голямо Д“ и добави: „Сега предстои да построим България с голямо Б.“

СЛЕД ПРОТЕСТИТЕ: Правителството подаде оставка!

Ивайло Мирчев бе категоричен, че ПП-ДБ няма да участва в каквото и да било конфигуриране на ново управление: „Трябва да се отива на избори. Те трябва да се проведат по ясни и честни правила. Вътрешното министерство да работи адекватно.“

Костадинов: Честито на целия български народ!

Мирчев също отправи предупреждение към потенциални купувачи на гласове: „Няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, за да гарантираме честността на вота. Няма да има този път като на предните избори – над 200 купувачи на гласове, които да даваме на службите и те да не си мръднат пръста.“

ПЕЕВСКИ СЛЕД ОСТАВКАТА: Печелившият е друг и да идва още днес!

„Тази оставка на правителството, освен победа за България, е победа на всички страхотни хора, които излязоха и протестираха в цялата страна“, обобщи Мирчев, апелирайки към народа да продължи да следи за прозрачност и честност.