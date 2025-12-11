Л идерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски с коментар пред журналисти след оставката на кабинета "Желязков".

СЛЕД ПРОТЕСТИТЕ: Правителството подаде оставка!

"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да може да помагаме на хората и заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме. Казахме "не на олигархията и на намаляването на данъците за нея. Трябваше да има данък "Дивидент" и данък за хaзарта, за да има достатъчно средства за всички съсловия", припомни Пеевски. "Нашето мнение е, че България трябва да е социална държава и да помага на хората. Сега цялата отговорност е на коалиция "Сорос" - на ПП-ДБ", заяви той.

Пеевски добави още: „Печелившият е друг и да идва още днес“.