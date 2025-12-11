К абинетът на Росен Желязков подаде оставка след протестите в цялата страна! Това обяви премиерът на извънреден брифинг в Народното събрание.

„Ние обещахме макроикономическа стабилност и я постигнахме. Ще изпълним бюджетната рамка за 2025 г. Предложихме бюджет за 2026 г., който е много социален. Това беше протест за ценности, това не е социален протест или срещу политически опонент. Това е протест за поведение и отношение“, заяви Желязков.

„Нашата коалиция се събра и обсъди предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които трябва да вземем. Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Но за нас решенията на НС имат смисъл, когато изразяват волята на суверена. Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. В момента, както Конституцията повелява, властта произтича от гласа на народа. Чуваме гласа на гражданите, протестиращи срещу управлението. За оставката глас надигнаха млади, стари, хора от различни етноси. Подкрепяме гражданската енергия, поощряваме я. Кабинетът е създаден от разнородни партии, обединени по европейски път. България да бъде част от държавите, които изградиха най-стабилния съюз - ЕС. Постигнахме еврозоната и макроикономическа стабилност, достигнахме небивал ръст на приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2026 г. План-сметката, която предложихме, беше на социалната защита и увеличаване на покупателната способност на гражданите. Това сякаш не можа да бъде докрай обяснено или опонентите ни не успяха да го разберат. Протестът беше срещу самонадеяност и арогантност, за начина, по който ценностите на демокрацията се изпълняват“, уточни той.

Според него протестът трябва да излъчи своите лидери, а те - своите виждания за управлението в прехода към евро. „Трябва да има гаранции за това преди гласуването на бюджета иначе ще се наложи да внесен удължителен закон“, допълни премиерът.

„Гражданите искаха правителство на всяка цена, за да има стабилност. Имахме две опции - да отидем на бързи избори или да направим необходимите компромиси. Избрахме второто и постигнахме исторически успехи - еврозоната, Шенген и отстояване на националния интерес за Северна Македония. Но след като площадите пак бяха изпълнени, бяхме задължени да се вслушаме в гласа на народа. Бащите на хаоса са Асен Василев, Костадин Костадинов, Радостин Василев. Те ще се опитат България да влезе неподготвено в еврозоната. Ефектът вероятно ще оценим и по джоба си. Въпросните политически лидери искаха хаос. Промяната трябва да дойде чрез демократични избори. Ние взехме правилното решение сега“, заяви депутатът Станислав Балабанов.

Тошко Йорданов посочи, че обществото трябва да носи последствията от решенията си. „Не е отговорността на партиите в коалицията, че няма правителство. На много синдикати и работодатели ще им се плаче за този бюджет. Съзнателно предизвикания хаос води до хаос във всички нива на обществото. Всеки да носи отговорността, която му се стовари, защото когато има масови искания, те се чуват, но последствията са за тези, които го предизвикаха“, коментира Йорданов.

Шестият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков” е неуспешен.

„За“ гласуваха106 депутати от опозицията, но представителите на властта не влязоха в зала, след като премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка.

При второто гласуване заседанието беше прекратено поради липса на кворум.

ПП-ДБ отново поискаха оставката на правителството

Оставката идва след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията и многохилядни протести в редица населени места в България и чужбина. Демонстрациите започнаха като израз на недоволство срещу параметрите на първия бюджет в евро - този за 2026 година, но прераснаха в масово негодувание срещу управляващите.

Иначе още преди старта на дебатите ПП–ДБ хвърлиха ръкавицата и призоваха всички политически сили – дори част от управляващите – да подкрепят вота. Но отсреща стената е висока: преди еврозоната, казаха управляващите, оставка няма да има.

Според Ивайло Мирчев протестите от вчера са последно предупреждение към кабинета. „Трябва да подадат оставка още днес. Ако Пеевски и Борисов не искат, нека Желязков поне покаже достойнство“, отсече той.

Николай Денков също втвърди тона – според него ИТН са „излъгали избирателите си“, а в БСП Кирил Добрев трябвало да постъпи „като баща си“ и да спре подкрепата.

Добрев не остана длъжен. „Днес политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което до вчера искаха министерски кресла. Няма да стане!“, отговори той остро.

От ПП Асен Василев определи протестите като „натиснат бутон“ и настоя властта да чуе улицата. Междувременно Костадин Костадинов от „Възраждане“ сравни управляващите с групировката „Наглите“, обвинявайки ги, че „режат“ народа „парче по парче“.

В играта се включи и Радостин Василев от МЕЧ, според когото протестите са „непреодолима сила“, която дори „най-дебелокожият политик“ няма как да игнорира.

Само преди два месеца кабинетът оцеля при вот на недоверие с подкрепата на 133 депутати.