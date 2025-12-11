П П-ДБ тази сутрин отново поискаха оставката на правителството. Те призоваха директно премиера Росен Желязков да направи това, както и БСП и ИТН да подкрепят вота на недоверие.

„Това управление има само един ход – веднага да подаде оставка. Ако Пеевски и Борисов не искат това, обръщаме се към Росен Желязков – ако има останало достойнство, да дойде в парламента и да депозира оставка”, заяви Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Безобразията продължават и в момента. Вкаран е бюджетът на ДОО в зала, без да е минал в социална комисия. В зала е вкаран бюджетът за НЗОК, без да е минал здравна комисия. Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата”, заяви Асен Василев.

„Българският народ викна „оставка” от над 35 града вчера. Крайно време е да чуят хората и да подадат оставка”, допълни той.

„Вчера беше ясно казано на ИТН, че всичките лъжи, които изговориха за това правителство, са разбрани, чути са и те излагаха своите избиратели. Аз днес искам да се обърна към един човек в БСП. Това е Кирил Добрев. Февруари 1997 година. На моите години аз помня много добре какво беше тогава. Говореше се не само за граждански протести, говореше се за гражданска война. И тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Така че очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спре подкрепата за това правителство”, каза Николай Денков.

Източник: NOVA