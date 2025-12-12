Г ероичното служебно куче Бояр осуети дръзка схема за наркотрафик на ГКПП „Малко Търново“! При рутинна селекция митничари и гранични полицаи насочиха три автомобила към проверка, но именно Бояр подуши истината – в два от тях имало нещо много по-различно от газ.

След неговата ясна индикация екипите откриха осем газови бутилки, монтирани като част от работеща газова уредба, но пълни с пакети марихуана – общо 70.064 кг. Стойността на дрогата надхвърля 1 млн. лева.

Задържани са четирима български граждани, а под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас, са образувани две досъдебни производства. Разследването продължава, но едно е ясно – Бояр е истинският герой на границата.