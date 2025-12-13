С блъсъкът, който всички фенове на WWE очакваха, вече е тук – The Last Time Is Now! Турнирът, в който 16 от най-големите звезди в кеча се бориха за правото да се изправят срещу Джон Сина в последния му мач преди пенсиониране, достигна своята кулминация тази събота в столицата Вашингтон.

За 8,570 дни от дебюта си, Джон Сина спечели 17 световни титли и стана известен с култовата си фраза „You Can’t See Me“, но неговото влияние над WWE и извън него е още по-голямо.

От „жесток новичок“ до „Doctor of Thuganomics“ рапър и в крайна сметка до герой с мотото „Never Give Up“, Сина се превърна в символ на кеч индустрията. Въпреки критиките към някои негови движения в ринга и скандирания „you can’t wrestle“, експертите са единодушни: Сина е изключителен талант.

„Той беше най-голямата икономическа сила на WWE между 2005 и 2015 г., като продажбите на неговите стоки редовно бяха на върха“, казва Брандън Търстън, редактор на Wrestlenomics.

Феновете също потвърждават харизмата му. „Той винаги е имал нещо, което го прави звезда“, споделя Сабрина, 37 г., помнеща дебюта му през 2002 г.

Извън ринга, Сина е също толкова впечатляващ. Той държи рекорда на Гинес за най-много сбъднати желания чрез Make-A-Wish Foundation, над 650 до момента, и участва в благотворителни кампании и реклами, включително за Neutrogena.

След години на операции и физически натоварвания, Сина обяви, че 2025 г. ще бъде последната му година в WWE. Той признава, че тялото му „вика да затвори тази глава“.

Феновете вече се наслаждават на „ретириращото турне“ на Сина, което включва мачове срещу стари и нови звезди като AJ Styles, Randy Orton, CM Punk, Dominik Mysterio и Gunther. Победителят от турнира The Last Time Is Now – Гюнтер, ще бъде неговият последен противник.

Макар последният мач да не се излъчва по телевизията, а само онлайн, той обещава да остане в историята на WWE. И макар да е последният му бой, личността на Джон Сина и култовата му фраза „You Can’t See Me“ ще живеят вечно в сърцата на милиони фенове.