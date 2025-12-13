С ръбският наркотрафикант Сретен Йосич, по-известен като Йоца Амстердам, излезе от затвора в Сърбия предсрочно и трябва да внимава с какво се занимава.

На заседанието на Апелативния съд в Белград на 10 декември т.г. магистратите са уважили искане за условно предсрочно освобождаване на 63-годишния Йосич. Това става малко преди изтичането на 15-годишната присъда през февруари 2026 г. Тя е постановена през 2010 г. от Висшия съд в Белград. Сега според Апелативния съд са изпълнени всички законови условия за условното освобождаване на Йосич, сред които е демонстриране на поправяне. Магистратите очакват Йосич да се държи добре на свобода и да не извършва ново престъпление до изтичане на присъдата. Съдът е определил той да бъде освободен веднага.

Арест

Йосич е арестуван в края на април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Пуканич, който е собственик на хърватския седмичник „Национал“, е убит на 23 октомври 2008 г. Йоца Амстердам е задържан в престижния белградски кв. „Дедине“ от сръбските специални антитерористични части в къщата на покойния югославски президент Слободан Милошевич, където живее под наем. В края на съдебното производство обаче Йосич е оправдан окончателно.

ПРЕДСРОЧНО: Освободиха от затвора Сретен Йосич!

15-те години затвор получава по обвинение за подстрекаване към убийството на Горан Марянович, известен като Гокси Бомбаш, през 1995 г. Властите събират доказателства, че Йоца Амстердам е уговорил стрелбата в сръбско кафене, където е убит Бомбаш и са ранени десетина души. През целия процес Йосич отрича обвинението и твърди, че е натопен от сръбското вътрешно министерство.

Бягство

Още през 1984 г. Йоца Амстердам напуска Сърбия и живее в Нидерландия. В Амстердам успява да оглави белградския клан на наркомафията в страната. Съден е за наркотрафик там.

В началото на 90-те години пребивава и в България. По това време го наричат Балканския крал на кокаина. На делото срещу него в Сърбия става ясно, че се е укривал в България дълги години, където твърди, че е „имал чадър от българските служби за сигурност". Бягството му продължава години и докато Интерпол го издирва, в средата на юни 2002 г. Йоца Амстердам е арестуван в София. Оказва се, че е с фалшива самоличност. Многократно е влизал и излизал в страната с различни паспорти.

Екстрадиция

Докато тече процедурата за връщането на Сретен Йосич на властите в Нидерландия, двумесечният му престой у нас е белязан с някои странности. Три седмици след задържането той е преместен от затвора в София в ареста на Транспортна полиция. По-късно Върховната касационна прокуратура съобщава, че причина за това е писмо от НСБОП с информация за подготвящо се бягство на Йосич от затвора. Тогавашният главен прокурор Никола Филчев разпорежда Йосич да бъде преместен и да бъдат увеличени мерките за неговата охрана.

По това време в медиите се тиражира версия, че сръбската мафия е дала 3 млн. долара за освобождаването на Сретен Йосич. Планът за освобождаването му се проваля и той е екстрадиран в Нидерландия след решение на Софийския градски съд, потвърдено от Софийския апелативен съд. На 16 август при невиждани мерки за сигурност Сретен Йосич в бронежилетка и с качулка на главата е качен на самолет и със специално предвиден за целта полет отлита за Нидерландия.

Закани

По това време в публичното пространство се разпространяват и други слухове - че Йосич се е заканвал на българската полиция и на тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов заради ареста си. На 23 март 2003 г. на ГКПП-Калотина е заловен албанецът от хърватски произход Фарид Топчагич с два гранатомета. Осъден е на 3 г. условно с мотив, че не е внесъл и държал оръжията на територията на страната. Не се доказва за кого са били предназначени гранатометите.

През 2006 г. адвокат на Йосич потвърждава информацията, че Йосич ще бъде екстрадиран от Нидерландия в Сърбия, тъй като е излежал присъдата си там.

Началото

Сретен Йосич е роден през 1962 г. в гр. Смедеревска паланка, Югославия. Твърди се, че е бил изключително близък с Желко Ражнятович-Аркан и дори е бил воевода в паравоенния отряд, известен като “Тигрите”. В началото на 90-те години Йосич успява да се изкачи до най-високите нива на сръбската мафия в Амстердам и става дясна ръка на лидера на организацията, който по-късно е прострелян и умира в болница. След убийството Йосич наследява организацията и в следващите години се превръща в бос на международно ниво.

През 1993 г. той е осъден за опит за убийство на 3 г. затвор. След половин година успява да избяга. Тогава започва международното му издирване, което след 9 г. завършва с неговия арест в България. Смята се, че интересите на сърбина на наша територия са били големи, защото оттук минават основни контрабандни и наркоканали за Западна Европа.

По непотвърдена информация на въпрос защо Сретен Йосич се смята за институция, а не за обикновен бандит, той отговорил: „Ако убиеш петима, си престъпник. Ако убиеш 10, си мафиот. Ако убиеш 25, вече си институция“.

Мария Кадийска