Л оша новина за всички българи, които пътуват към Гърция за празниците и почивките. От полунощ на 1 януари Гърция въвежда нови, по-високи пътни такси, които директно удрят джоба на шофьорите.
ВНИМАНИЕ: По-високи глоби за нарушителите на пътя в Гърция от май!
Повишението засяга леките автомобили (Категория 2) и важи за най-натоварените маршрути от България към Северна Гърция.
💶 Колко ще струва пътят?
➡️ Кулата – Солун
Общата такса става 5,35 евро, като сумата се формира от:
Промахонас – 2,35 €
Стримонико – 2,35 €
Солун – 0,65 €
➡️ Кулата – Кавала
Тук шофьорите ще плащат 11,05 евро, разпределени така:
Промахонас – 2,35 €
Стримонико – 2,35 €
Аспровалта – 1,40 €
Мустени – 2,65 €
Кавала – 2,30 €
🚗 Какво означава това?
Новите тарифи влизат в сила точно в пика на зимните пътувания, когато хиляди българи поемат към гръцките курорти и градове. Разходите за път вече ще са осезаемо по-високи, особено за семейства и чести пътувания.
НОВ УДАР ЗА ШОФЬОРИТЕ: Сърбия вдига пътните такси!
Шофьорите са съветвани да планират бюджета си предварително и да имат подготвени средства за тол таксите още при преминаване на границата.