Л оша новина за всички българи, които пътуват към Гърция за празниците и почивките. От полунощ на 1 януари Гърция въвежда нови, по-високи пътни такси, които директно удрят джоба на шофьорите.

Повишението засяга леките автомобили (Категория 2) и важи за най-натоварените маршрути от България към Северна Гърция.

💶 Колко ще струва пътят?

➡️ Кулата – Солун

Общата такса става 5,35 евро, като сумата се формира от:

Промахонас – 2,35 €

Стримонико – 2,35 €

Солун – 0,65 €

➡️ Кулата – Кавала

Тук шофьорите ще плащат 11,05 евро, разпределени така:

Промахонас – 2,35 €

Стримонико – 2,35 €

Аспровалта – 1,40 €

Мустени – 2,65 €

Кавала – 2,30 €

🚗 Какво означава това?

Новите тарифи влизат в сила точно в пика на зимните пътувания, когато хиляди българи поемат към гръцките курорти и градове. Разходите за път вече ще са осезаемо по-високи, особено за семейства и чести пътувания.

Шофьорите са съветвани да планират бюджета си предварително и да имат подготвени средства за тол таксите още при преминаване на границата.