Diema Sport

13:00 Добруджа - Ботев (Вр), Sesame Купа на България

16:00 Локомотив (Пд) – Монтана, Sesame Купа на България

20:00 Баскетбол: Манреса – Барселона, Лига Ендеса

22:30 НБА: Кливланд Кавалиърс - Шарлът Хорнетс

Diema Sport 2

13:30 Баскетбол: Мурсия – Ховентут, Лига Ендеса

16:00 Съндърланд – Нюкасъл, Висша лига

18:30 Брентфорд – Лийдс, Висша лига

21:45 Марсилия – Монако, Лига 1

Diema Sport 3

14:30 Шалке – Нюрнберг, Втора Бундеслига

16:30 Фрайбург - Борусия Дортмунд, Бундеслига

18:30 Байерн – Майнц, Бундеслига

20:30 Вердер – Щутгарт, Бундеслига

Nova Sport

13:00 Баскетбол: Билбао Баскет – Леида, Лига Ендеса

16:00 Кристъл Палас - Манчестър Сити, Висша лига

18:00 Атромитос – ПАОК, Суперлига

20:00 Арис – Олимпиакос, Суперлига

MAX Sport 1

11:30 Голф: Alfred Dunhill Championship

19:00 Волейбол - Серия А1: Лубе Чивитанова - Милано

21:30 Волейбол: Световно клубно първенство, жени, финал

MAX Sport 2

13:00 Sesame Национална баскетболна лига: Рилски Спортист - Спартак Плевен

16:00 Фиорентина – Верона, Серия А

19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Локомотив Авиа - Монтана

23:20 НФЛ: Лос Анджелис Рамс - Детройт Лайънс

MAX Sport 3

13:30 Милан – Сасуоло, Серия А

16:00 Удинезе – Наполи, Серия А

19:00 Дженоа – Интер, Серия А

21:45 Болоня – Ювентус, Серия А

00:00 НХЛ: Каролина Хърикейнс - Филаделфия Флайърс

MAX Sport 4

15:00 Севиля – Овиедо, Ла Лига

17:15 Селта - Атлетик Билбао, Ла Лига

19:30 Леванте – Виляреал, Ла Лига

22:00 Алавес - Реал Мадрид, Ла Лига

EUROSPORT

10:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, I манш, слалом, мъже

11:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Санкт Мориц, супер Г, жени

13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, II манш, слалом, мъже

15:00 Ски бягане: Световна купа в Давос, 10 км, жени

15:45 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, жени

16:30 Ски скокове: Световна купа в Клингентал, голяма шанца, мъже

EUROSPORT 2

10:40 Ски бягане: Световна купа в Давос, 10 км, мъже

12:45 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, мъже

14:30 Колокрос: Световна купа, Намур

20:00 Голф: “Грант Торнтън Инвитейшънъл“

тв спорт програма