С траховитият наркокартел от Еквадор „Нова Генерация“ (Nueva Generación) оперира в България през транспортна фирма от Петрич. Дружеството „Вака Транс“ е регистрирано на задържания на 8 декември в Сърбия наркобос Сърджан Шошкич, показа проверка на „Телеграф“.

По данни на прокуратурата в Белград Шошкич е представител на Уайлдър Санчес, по прякор Гато Фарфан и Ел Гато (Котката – б.а.), сочен за „най-големия еквадорски наркотрафикант“ и лидер на картела „Нова Генерация“, който е в тясно сътрудничество с мексиканските картели „Синалоа“ и „Халиско“. Ел Гато е посочван от ФБР за главния координатор на наркотрафика от Латинска Америка за САЩ и Западна Европа. Според американско разследване той е от хората, измислили схемата с превозването на кокаин в банани и цитруси с кораби.

При ареста на Шошкич и бандата му в Сърбия е намерен и кокаин с лого, представляващо котка, облечена в бронирана жилетка – запазената марка на Ел Гато. Поставено като етикет върху пакетите с наркотика, означава, че той е с гаранции на съответния картел, в случая – „Нова Генерация“ от Еквадор. Това е вид „подпис“, тоест символ, който показва произхода на наркотика, принадлежността му към определена престъпна група, качеството му или пътя на разпространение.

При мащабната международна полицейска акция за борба с контрабандата на наркотици, проведена съвместно в Сърбия, Испания и Австрия, бе задържан 38-годишният Сърджан Шошкич и трима членове на бандата му. Оказа се, че Шошкич е собственик на транспортната фирма „Ваки транс“ в Словения, „Вака транс“ в България и Словакия.

Проверка на „Телеграф“ показа, че у нас Шошкич е давал по 6000 лева заплата на шофьори на камиони до 12 тона. Това става ясно от обяви на фирмата му „Вака Транс“, регистрирана на улица „Цар Борис III” в Петрич. Камионите са зареждали плодове и зеленчуци от борсата в Петрич, сочи друга справка. Българското дружество на сръбския наркобос е регистрирано на 27 февруари 2019 г. с капитал от 10 лева.

В Белград прокурорът за организираната престъпност издаде заповед за разследване срещу Сърджан Шошкич и дясната му ръка Даниел Стошич, докато срещу Слободан Рафаилович и Йово Перлич вече се водят дела в Австрия и Испания. Според обвинението групата е действала в периода от 4 декември 2024 г. до 8 декември 2025 г. на територията на трите държави. Били са в престъпен сговор за извършване на престъпни деяния и неразрешено производство и разпространение на наркотични вещества, става ясно от данните, изнесени от сръбската прокуратура.

Според разследващите има подозрения, че бандата е действала години по-рано, но за тях тепърва ще се събират доказателства, включително и по линия на международното сътрудничество. Специалният отдел за организирана престъпност разпореди задържане под стража по отношение на заподозрените Шошкич и Стошич в сряда.

По време на международната операция във Виена е арестуван гражданин на Словакия, а при претърсването на автомобила му и мястото, където е работил, е открит кокаин с изключително висока чистота, с пазарна стойност от няколко милиона евро, и са му отнети около 15 000 евро, с които разполагал кеш. На територията на Испания, по време на проверка на ТИР, регистриран на фирма, собственост на Сърджан Шошкич, в пристанището на Барселона в ремаркето му е открита и конфискувана марихуана, скрита в легален товар.

Белградската прокуратура е категорична, че организаторът на престъпната група Сърджан Шошкич като собственик и отговорно лице на фирмата „Вака транс“, която има регистрирани подразделения на територията на държави от Европейския съюз и се занимава с международен транспорт, е наел шофьори, които в рамките на законния превоз на стоки са извършвали скрит транспорт и разпространение на различни видове наркотични вещества в количество от около 81,2 кг кокаин, 110 кг марихуана и 15 000 евро като луксозни превозни средства. Връзката с еквадорския картел има не само от логото с котката, но и други оперативни данни. Митичният Гато Фарфан бе обвинен през 2023 г. в Колумбия за пране на най-малко 17 млн. долара от трафик на наркотици.

Ел Гато е лидер на картела „Нова Генерация“, който е в коалиция между големи еквадорски банди като „Лос Лобос“, „Лос Тигеронес“, „Лос Чоне Килърс“ и „Лос Лагартос“. През 2022 г. тези групи обединиха сили, за да се противопоставят на „Лос Чонерос“, смятана за основната престъпна организация в Еквадор. В последните 2 години български транспортни фирми и шофьори системно се използват от наркокартелите „Синалоа“, „Халиско“ и „Нова Генерация“ за пренасяне на големи количества дрога в Западна Европа. Кокаинът, пристигащ с кораби от Южна Америка, се товари от пристанища предимно в Испания или Нидерландия и Белгия, скрит в контейнери с легални стоки (най-често банани). Оттам той се претоварва на тирове за сухопътно разпространение в Централна и Западна Европа.

В началото на октомври французи спипаха 50-годишния български тираджия Ивайло Петров със 179 кг кокаин. Дрогата била скрита в резервоара на камион, с който превозвал алуминиеви профили от Испания за Германия. По информация на „Телеграф“ стоката на стойност 11 млн. евро пристига от Мексико под контрола на картела „Синалоа“.

Това е видно и по логото на пакетите - Cоdigo 1530. Шофьорът Ивайло Петров е спрян за проверка от митничари в граничния с Испания френски град Андай в петък, 10 октомври. Кокаинът е бил скрит в един от резервоарите на тира с обем 1000 л. Той е бил преграден така, че да поема едва 300 л дизелово гориво, а останалата част е превърната в тайник за дрогата.

40 т пристигнаха в Бургас с банани от Еквадор

40 802 кила кокаин бяха хванати на 21 март на пристанището в Бургас. Дрогата беше укрита в контейнери с банани, пристигащи с кораб от Южна Америка. Получатели пък се оказаха български търговски дружества, чиято основна дейност е именно търговия с банани. При проверка на българските власти от външната страна на контейнера откриват 35 пакета, облепени с тиксо.

Захари Белчев