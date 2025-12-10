С ръбският наркобос Сърджан Шошкич е давал по 6000 лева заплата на шофьори на камиони до 12 тона от България. Това става ясно от обяви на фирмата му „Вака Транс“, регистрирана на улица „Цар Борис III” в Петрич, показа проверка на „Телеграф“.

Българското дружество на 38-годишния сърбин е регистрирано на 27 февруари 2019 г. с капитал от 10 лева.

Изненада

38-годишният Шошкич беше арестуван в понеделник в Белград при мащабна международна полицейска операция за борба с контрабандата на наркотици. Заедно с него са арестувани и трима други членове на бандата му. Операцията бе проведена в Сърбия, Испания и Австрия. Двама от ортаците му са арестувани съответно в Австрия на 21 март и Испания на 27 ноември.

Спецченгета от сръбската Служба за борба с организираната престъпност (СБПОК) и Управлението на криминална полиция (УКП) са изненадали Шошкич в понеделник по черен път и са блокирали автомобила му – лъскав Volkswagen Golf GTI. Шошкич е собственик на транспортната фирма „Ваки транс“ в Словения, „Вака транс“ в България и Словакия.

Котка

Според разследващите е осигурявал камиони и шофьори, които наред с редовния превоз на стоки тайно са превозвали кокаин и марихуана. Като част от тази схема в Сърбия и Западна Европа престъпната група е внесла контрабандно около 81,2 кг кокаин, 110 кг марихуана, както и 15 000 евро, като е разполагала и с луксозни автомобили. Пазарната стойност на наркотиците, конфискувани само в Испания и Австрия, се оценява на повече от три милиона евро.

Кокаин на Шошик с лого на котка в бронежилетка

Иззетите пакети кокаин са с изключителна чистота. Те са с логото на Honda и на котка в бронежилетка, които са запазена марка на наркотрафиканта. Последната обява за работа, пусната от фирмата на Шошкич в България, е от април т.г. и е за шофьори на камиони до 12 тона. Обявява, че кабината им е луксозна, с две легла и хубаво оборудвана с всичко необходимо. Предлага постоянна заетост и трудов договор при международни превози на товари.

Захари Белчев