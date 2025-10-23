Както съобщи вече "Телеграф", французи спипаха 50-годишен българин със 179 кг кокаин. Дрогата е била скрита в резервоара на камион, с който превозвал алуминиеви профили от Испания за Германия. По информация на „Телеграф“ стоката на стойност 11 млн. евро пристига от Мексико под контрола на картела Синалоа. Това е видно и по логото на пакетите - Cоdigo 1530.

Шофьорът Ивайло Петров е спрян за проверка от митничари в граничния с Испания френски град Андай, в петък, 10 октомври.

Текила

Сънародникът ни се е държал неадекватно и не е успял да отговори смислено на повечето му зададени от проверяващите въпроси. Затова и последвала обстойна проверка на камиона му. В нея активна роля е изиграл лабрадорът Айриш – медалист от френската полиция по разкриването на дрога. Кучето успяло да надуши кокаина, скрит в резервоара на камиона, въпреки че бил грижливо опакован във фолио.

Лабрадорът Айриш надушил коката, превозвана във Франция от Ивайло Петров.

148 пакета са с лого Cоdigo 1530 и обърната 8-ца (безкрайност - б.а). Първото всъщност е марка текила, но се ползва от картелите в Мексико. В логото Codigo 1530 и Йерусалимския кръст има символика, така отдават почит на старите кодекси и традиции от региона на Халиско, Мексико. Обърната осмица пък гарантира пратката, че е под контрола на Синалоа, обясниха за „Телеграф“ запознати.

Присъда

Кокаинът е бил скрит в един от резервоарите на камиона с обем 1000 л. Той е бил преграден така, че да поема едва 300 л дизелово гориво, а останалата част е превърната в тайник за дрогата.

Логото безкрайност с гаранция от картела на стоката, заловена от французите в българския ТИР.

„Шофьорът е задържан и е признал всичко, дори дава информация, че му е платено и при доставка на кокаина трябвало да му платят още 5 хил. евро“, обясни полицейски комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешна сигурността към посолството на Франция у нас. „Искам да подчертая, че шофьорът вече е осъден по бързата процедура на 5 години затвор и има забрана за връщане във Франция. Отделно е осъден от митническите власти да заплати 7 милиона евро, конфискуван е камионът заедно с редовния товар в него“, подчерта Ърст. Шофьорът е работил към транспортна фирма, регистрирана в България. Кокаинът е преминал от Испания към Франция, а крайната му точка е била Германия.

Група

Тираджията се оказа част от организирана престъпна група за трафик на наркотици, която се разследва у нас още от 2022 г. В бандата участват само наши сънародници, които се намират на територията на няколко държави в Европейския съюз. „Организираната престъпна група е неутрализирана към настоящия момент има задържани с присъди български граждани, които са в различни европейски държави“, каза шефът на ГДБОП главен комисар Боян Раев. „Количествата, които са задържани на територията на Европа и България на въпросната група, са 370 килограма марихуана, 16 килограма амфетамин и задържаното количество на 10 октомври – 179 кг кокаин“, допълни той. „В момента на територията на България се провеждат действия, свързани с тази група, като очакваме и Европейска заповед за разследване“.

Стефани Георгиева