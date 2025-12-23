С толичани се впуснаха в първия манш на голямото коледно-новогодишно пътуване с по 6000 коли на час.

С такъв интензитет се изнасяха те от София вчера в последния работен ден преди 12-дневния празничен маратон, в който мнозина са намерили начин да си издействат почивка в останалите единствени два работни дни – 29 и 30 декември. Около 100 000 автомобила се очакваха да напуснат града от вчера до следобед. Най-много - около 35 000 превозни средства, се очаква да бъдат по АМ „Тракия", около 20 000 по АМ „Хемус", 20 000 по АМ „Струма" и 10 000 по АМ „Европа".

Подготвени

От пътната агенция предупредиха шофьорите, на които им предстои пътуване в почивните дни за посрещане на Коледа и Нова година, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. „Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите, като в нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг“, предупредиха от агенцията. Оттам обещаха внимателно да следят прогнозите и навреме да започват почистването на пътищата и обработването им против обледяване. Възможно е превантивно затваряне на пътища с цел предотвратяване на засядане на автомобили, които да възпрепятстват снегорини и специализирана техника.

Ограничения

През този период с цел превенция на конфликти между леки коли и камиони и образуването на задръствания ще се ограничава движението на тежкотоварни МПС. На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 ч. и 20 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София. В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 ч. и 20 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София. Днес между 10 и 20 ч. пък ще се въведе реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма" и пътен възел Симитли с две ленти посока юг и една в посока София.

*Автор: Деян Ивелинов