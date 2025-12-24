К оледните празници идват с обширен средиземноморски циклон, който ще създаде валежна обстановка.

На Бъдни вечер от югозапад на изток ще започне да вали дъжд, който до вечерта ще обхване почти цялата страна. Обявен е жълт код за значителни валежи и силен вятър в 7 области.

С понижението на температурите, през нощта и на Коледа в планините и предпланинските райони на Западна и Централна България, както и в западните и централните части на Дунавската равнина дъждът ще преминава в сняг.

Снеговалежите ще продължат с различна интензивност, с тенденция в ранните часове на 26 декември да спрат. Според предварителните изчисления ще се образува снежна покривка с дебелина до 5 - 10 сантиметра в ниските райони на страната, до 15-20 см в предпланинските райони и около и над 50 см в планините на Западна и Централна България.

На 26 декември облачността бързо ще се разкъса, но ще е ветровито, с особено силни ледени пориви в Северна и Източна България. Температурите в този по-динамичен период ще се понижат. На Бъдни вечер термометрите ще показват между 3 и 8 градуса, до 10-11 - в крайния югоизток. На Коледа обаче дневните пикове ще са около и малко под нулата в районите със снеговалеж.

Ранните прогнози за Нова година обещават студеното зимно време да продължи. Около самия край на годината отново се очакват локални снеговалежи, като е възможно те да засегнат и Черноморието, където Коледата ще е без сняг.

В дните до края на 2025 г. ще е студено, с дневни температури от 0 до 5 градуса, а сутрин рано - до минус 9 - минус 10.

Източник: NOVA