С лънцето ще „хапе“ бузите днес. Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но ще започне да се понижава, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието ще има по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 9°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 4°.

Студ

През следващите дни до края на последната декемврийска седмица и в началото на новата година ще бъде сравнително студено, но почти без валежи. Вятърът ще е от запад-северозапад, в Югозападна България до умерен, в останалата част от страната - умерен до силен. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°; в западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3 градуса по-ниски. В средата на седмицата ще има по-значителни временни увеличения на облачността и ще нахлуе още по-студен въздух. В петък вятърът временно ще отслабне, ще стане югозападен и временно ще се затопли. Облачността ще се увеличи, предимно висока и средна, съобщава дежурният синоптик Марияна Попова.

Кристи Красимирова