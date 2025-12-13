И зминаха 15 години от внезапната кончина на Краля на соул музиката Соломон Бърк, която го сполетя през 2010 г., само 2 месеца след незабравимата му изява на площада в Банско, в рамките на Международния джаз фест. Смъртта го сполетя в самолет на летището в Амстердам, където гигантът на световната джаз музика трябваше да изнесе поредния си концерт.

Тоналност

Соломон Бърк е роден на 21 март 1940 г. под звуците на църковна музика в една от стаите на църквата United Praying Band The House Оf God For All People във Филаделфия, Пенсилвания.

Приживе легендарният певец обичаше да казва: "Единственото нещо, което не знам, е на кой тон съм изплакал, когато съм дошъл на този свят!". Съвсем млад става водещ на радиошоу за соул музика, където изпълнява първите си хитове. Сред тях е Cry To Me, която е музикален фон във филма Dirty Dancing. През 1964 г. Соломон Бърк създава и записва емблематичната си песен Everybody Needs Somebody To Love („Всеки има нужда от някого, когото да обича“), която го обезсмъртява - става негова визитна картичка. „Ролинг Стоунс“ правят нейна версия, четвърт век по-късно тя звучи във филма The Blues Brothers.

Вече добил световна известност, Соломон Бърк се радва на специално внимание от Ватикана. През 2000 е поканен от папа Йоан-Павел Втори и оттогава пее заедно със семейството си всяка година на коледните празненства на Ватикана. Голям почитател му е и неговият наследник - папа Бенедикт ХVІ.

Грами

В началото на новия век излиза албумът Don't Give Up On Me, с песни, написани специално за Краля на соул музиката. Автори са други знаменити класици в джаза - Боб Дилън, Брайън Уилсън, Ван Морисън, Елвис Костело и Том Уейтс. През 2003 година дискът печели наградата "Грами" за най-добър съвременен блус албум. През следващата Бърк отново печели „Грами“ за албума Go Tell It On The Mountain („Иди и го разкажи на планината“). Същата 2004-та записва Diavolo In Me (Дяволът в Мен) в дует с Дзукеро. През 2006 г. Соломон Бърк се завръща към кънтри музиката с албума Nashville, в който се включват знаменитите Емилу Харис, Доли Партън, Пати Грифин, Джилиън Уелч и Пати Лавлес.

През януари 2008 г. легендарният певец заедно с продуцента барабанист Стив Джордан записват албума Like A Fire. Песните в диска са композирани от Бен Харпър, Ерик Клептън, Джеси Харис и др. Албумът получава трета награда „Грами“ в категорията „Най-добър съвременен блус албум“.

Въведен е в Rock Аnd Roll Hall Оf Fame - музей в Охайо, САЩ, посветен на историята на рокендрола и личностите с най-голямо влияние в развитието на музикалната индустрия.

Фамилия

Соломон Бърк е недостижим и в личен план. По данни на "Филаделфия уикли" от 2002 г. той е грижовен баща на 21 деца, родени от 11 негови съпруги - 14 дъщери и 7 синове, а броят на внуците му е 90! Голяма част от десетките му наследници днес сполучливо се изявяват в музикалната индустрия.

На 11 август 2010 г. Големия Соломон Бърг пя за българската публика в Банско, в рамките на Международния джаз фестивал. Така ски столицата на Балканите и на фолклорната група „Бански старчета“ се прочу в цял свят и с джаз фестивала си. Краля на рокендсоула и 16-членият му екип събраха на препълнения площад над 4000 фенове от цяла България и Европа. В публиката се забелязваха първите имена в родния джаз - Милчо Левиев, Васил Петров, Камелия Тодорова.

За посрещането и комфорта на Соломон Бърк организаторите не пожалиха сили и средства. Легендата пристигна по тъмно от Гърция със специална лимузина. Настаниха го на подвижен стол, а по специална рампа на платформа цигуларките от оркестъра му лично го качиха с количката на сцената. После светлините угаснаха и на предварително поставен червен трон джаз легендата беше настанен. За да го осветят прожекторите в целия му блясък. Вниманието привлякоха 100 рози, поставени по изрична заръка от двете страни на Соломон Бърк. В края на концерта 100 негови избраници от публиката, посочени лично от него, си тръгнаха с подарък роза и... перлено герданче - запазена марка на Краля по време на всички концерти.

Неизменно зад татко и дядо Соломон като беквокалистки пяха София Бърк - една от 14-те му дъщери, и Кенди Бърк-Перез – представител на десетките му внучки. Щерката София Бърк взриви публиката с песента I will survive (“Ще оцелея“).

Дъщерята София и внучката Кенди позират по време на репетиция.

Хотел

Предвидливите собственици на хотел „Кемпински“ в Банско предварително бяха съборили една от стените в банята на апартамента, в който настаниха знаменития гост: „Иначе няма как да влезе вътре, твърде едрогабаритен е! Така ще улесняваме в бъдеще и други гиганти, гости на хотела“ – сподели тогава пред медиите управителят на хотела.

Соломон Бърк с Почетния знак в община Банско

Кралят на рокендсоула Соломон Бърк гостува в Банско като част от турнето Year Оf Тhe Dream Love („Година на мечтаната любов“), което стартира в Япония през май същата година. Европейската обиколка на най-добрия соул певец за всички времена започна от Япония и премина през Испания, Италия, Англия, Германия, Норвегия, Белгия, Гърция, Сърбия, България и Швейцария. Повод беше представянето на новия албум Nothing's Impossible („Нищо не е невъзможно“), който се появи през април 2010 г.

Кончина

Рано сутринта на 10 октомври 2010 г. внезапна смърт застигна 70-годишният Соломон Бърк в Амстердам. Инфаркт го покосява в самолета, кацнал от Лос Анджелис. Официално за кончината на Краля на рокендсоула потвърдиха от управата на летище "Амстердам-Схипхол": "Потвърждавам, че Соломон Бърк почина", заяви говорителката Антоанет Спаанс, но не съобщи подробности дали музикантът е починал по време на полета или на земята. Той трябваше да изнесе концерт с холандската група De Dijk на следващия ден като част от неговото последно турне.

Румен Жерев