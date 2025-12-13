Б ъдни вечер, Рождество и предстоящата 2026 година наближават – ето затова домовете на едни от най-прочутите имена от българския шоубизнес вече греят в светлини и празнични цветове. Дръзки, смели и за пореден път даващи урок по креативност, любимците от сцената и малкия екран сътвориха декор за чудо и приказ с помощта на нетрадиционни елементи, сред които животни и зеленчуци. Сред забележителните визии се наредиха тези на Асен Блатечки, Анелия, Екатерина Евро, Орлин Павлов и още.

Нов подход

Обичаната от няколко поколения актриса Екатерина Евро демонстрира завидни умения в категория “Направи си сам”. Заедно с избраницата на Сашо Кадиев – Ивелина Чоева, тя сътвори приказен коледен венец, използвайки... картоф. “Знаем, че от всеки базар и магазин можеш да се сдобиеш с коледна украса, но пък да направиш нещо с ръце, душа и въображение си е истинска терапия и носи голямо удоволствие... Вкарайте щипка креативност и магията ще се получи”, пише звездната снаха.

С шеметна украса се похвали и попфолк изпълнителката Анелия. През 2025 година тя залага на два основни елемента – мега панделки, които са “черешката на тортата” в настоящите трендове и допълнителен декор от фигури на бели мечки. “Всяка година украсявам през ноември. Купих си нова елха, първото нещо, което правя, е да снимам и да изпратя на приятелките си. Пожелавам на всички светли коледни и новогодишни празници”, споделя обичаната певица. По-рано нетрадиционна елха показа актьорът Асен Блатечки. Вместо куп играчки в тематичните празнични цветове той бе заложил на минииграчки, на какви да е, а фаворитите за сина му Борил – динозаври. Всъщност малчуганът, който е плод от любовта на артиста с моделката Диляна Попова, е запален фен на фантастични поредици, в които главни действащи лица са митичните създания. Наследникът притежава огромна колекция, част от която участва в коледния декор. Очаквано фотосите, които Блатечки сподели в мрежите, провокираха мили коментари.

Живот

Естествените мотиви като шишарки, клонки, сушени плодове и др. са сред предпочитаните от звездите. Връщайки се назад във времето, те с усмивка си спомнят декора от детските години. В социалните мрежи актьорът и певец Орлин Павлов умили симпатизантите си с кадър на малкото си момиче. “Коледната ни елха”, пошегува се той, акцентирайки на детския жив венец. Приказна кошница показа бившата водеща Зейнеб Маджурова. Старателно украсена с живи клонки, панделки и свещи тя бързо събра овации от симпатизантите й. Сред акцентите, използвани от блондинката, се оказа мини плюшено мече. Детайлите се оказаха водещи и за носителката на титлата „Мис България“ Антония Петрова-Батинкова. “Тази година май-май прекалихме – цели 4,5 метра естествена елха. Може би защото за първа година ще сме си вкъщи за празниците от седем години насам. Много държим елхата ни винаги да е жива и след това да я засаждаме отново, както ще направим и тази година. Вече знаем и къде точно”, пише бизнесдамата в социалните мрежи, публикувайки видео с огромното празнично дръвче, което ще позиционира във всекидневната.

Детайл

С красив декор изпъкнаха и някои от звездите в риалити формати. Бунтарката от “Игри на волята” Денислава Велкова показа красива елха, висока над два метра. “Всяка година чакам този момент с нетърпение, изобщо чакам коледния сезон в голяма еуфория. Може би не всеки е така, но по това време на годината някак си коледната украса създава едно уютно, топло и усмихнато настроение. С две думи – да ти стане кеф на душичката. Тази година успях да се доредя и аз да направя една елха. Обожавам да украсявам, особено за Коледа”, пише блондинката под видео, запечатало трансформацията на всекидневната й. Дени залага на един интересен елемент – играчки с мотиви от българския фолклор. Съчетава ги с червени панделки и бели обемни топки. Друга хубавица . Мина Стоянова от тазгодишния сезон на “Биг брадър”, избра елха и цялостен декор в обявения за цвят на 2026 година – облачно бяло. Нежна, светла и непретенциозна палитра облече дома й. На подобен елегантен ход се спря и поп-певицата Дарина Йотова-Дара. Това издаде история в официалния й инстаграм профил. Пред последователите музикалната дива загатна, че акцент в нейната декемврийска визия ще бъде яркочервеният нюанс. Подобно правило важи и за носителката на наградата “Мис дупе” – фитнесмоделката Биляна Йотовска. Тя показа семеен фотос, на който позира с партньора си Димитър и дъщеричката им Никол.

Балдъзата на Наум Шопов дава рецепти и идеи в нета

Известната инфлуенсърка Ая Минкова, която е балдъза на актьора Наум Шопов, се сдоби с нов дом през тази година. Красавицата, която е в трепетно очакване на първородния си наследник, стартира коледна поредица в уебпространството, в която показва декора, издава вкусни рецепти и изобщо сюрпризира приятелите си с идеи за предстоящите празници. “Това ще бъде първата Коледа в новия ни дом и въобще не ме интересува къде ще прибера всичко, след като празниците минат... Идеята ми е да нашаря целия апартамент в коледна тематика. Аз съм традиционалист и харесвам зелени елхи, червен цвят и златисти акценти”, споделя бъдещата майка. В официалния си профил Ая демонстрира завидни умения. “През лятото декорирам терасата с цветя, обичам да ми е цветно и хубаво. През зимата искам да е празнично вътре. Венецът е коледният символ, затова поставям един на вратата и един на масата, който декорирам допълнително със свещ. Сменям постелките за хранене, използвам посуда и свещи. Колкото и да се опитвам да не се вдетинявам, имам плюшени играчки, ограничих ги в две, джудже и Дядо Коледа. Малките детайли правят декември още по-вълшебен, усмихват всеки, който ти идва на гости”, коментира още тя.

Издаде пред “Телеграф”

Мис България Вероника Стефанова събира играчки от цял свят

Носителката на престижния приз „Мис България“ Вероника Стефанова вече е готова с празничната трансформация на дома. Пред “Телеграф” разкри, че в украсяването се включват и големи, и малки. “И тази година успяхме да сътворим истинска празнична магия у дома. Елхата е основният акцент, тя е украсена с играчки, които събираме от коледните базари, до които пътуваме всяка година, както и със символи от първата ни Коледа като семейство до днешната, осмата поред и първата за нашето бебе Амели, което я прави още по-вълнуваща. Украсата винаги подготвяме през деня, докато Анжи и Бел са на детска градина, за да се приберат и да открият дома ни преобразен. Това е момент, който очакваме с огромно вълнение всяка година. Първата вечер след украсяването спазваме любимия си ритуал, сядаме всички заедно и пишем писма до Дядо Коледа с надеждата, че всички много се слушали и ще сбъдне всичките ни желания”, издава красавицата.

Антоанет Пепе декорира цяла седмица

Красивата Антоанет Пепе, която никога не е криела динамичния и забързан начин на живот, който води, украсява в рамките на седмица, а понякога – дори повече. Причина за това са непрекъснатите ангажименти, които любимата на Иво Карамански има, грижите около малчуганите и домакинството. В своя официален акаунт в Инстаграм тя сподели кадри, на които показва как преминава един обикновен ден в семейството. В кадър се вижда и неукрасеното празнично дръвче, която е позиционирано в хола на светската двойка. Без играчки, без светлини и без гирлянди, то просто разчупва иначе семплия интериор. Приятелите на Пепе с нетърпение очакват влог, в който да видят избора на украса през 2025 година, както и намесата на малките в реализацията му.

Стефани Тонева