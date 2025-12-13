К метовете, които се водят „втория ешелон на властта“, също не са пожалени от народа. Въпреки че не излизат на многолюдни протести пред общините, недоволни им искат оставките за щяло и нещяло.

Сред последните кметове, взети на прицел, е районният на „Подуяне“. Това е единият от трите нови района, засегнати от кризата с боклука, но Кристиян Христов, излъчен от „Спаси София“, си навлече гнева на съкварталците още преди контейнерите да прелеят. Това се случи, след като по негова инициатива район „Подуяне“ се озова сред предвидените за въвеждане на „зелени зони“ за платено паркиране, преди до такива мерки да се стигне в много по-натоварени софийски квартали като „Младост“ и „Люлин“.

Това разгневи жителите в район, където подлезите са неосветени, опикани и опасни, част от тротоарите са брутално разбити, а други – като този край 124-то ОУ „Васил Левски“, все още се косят. И доведе до петиция с искане за незабавната оставка на районния кмет на „Подуяне“. Към момента подписите в нея са 247. Сред мотивите водещи са калните улици, осеяни с дупки, и критичното състояние на инфраструктурата, „зелените зони“, течове и наличие на мухъл в занемарени детски градини, както и кризата със сметопочистването.

Кметът на столичния район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев пред "Телеграф": Трябва референдум за платеното паркиране

Кристиян Христов не изглежда притеснен от нападките. Той води усилен пиар с видеоклипове в социалните мрежи и позира доволен от работата, която според него върши. Жители на района обаче заплашват да накичат коледните елхи, с които се хвали, с торбички със смет или да откарат единичните контейнери пред къщите в „Левски В“ и „Сухата река“ и да ги изсипят пред общината, тъй като от началото на кризата никой не събира боклука от тях.

Всекидневие

„Не виждам причина да подавам оставка. Да ми искат оставката е всекидневие“, казва столичният кмет Васил Терзиев. Кризата с боклука и проблемите със сметосъбирането изправиха на нокти много столичани, но и той не дава вид да се вълнува от критиките. В емблема за неговия кметски мандат се превърна снимка, на която показва с ръце сърчице на хора, които го подкрепят.

Друга скорошна оставка бе поискана от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Коалицията настоява за незабавната оставка на кмета на Пловдив Костадин Димитров за това, че администрацията е разрешила два протеста на едно и също място. Първото разрешение е подписано от заместник-кмета по обществен ред Ангел Славов, а второто - от заместник-кмета Николай Бухалов. Според ПП-ДБ с това си действие местната власт е нарушила чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, който изрично забранява провеждането на събрания, когато съществува непосредствена опасност за сигурността на гражданите.

Според ПП-ДБ политическата и административната отговорност не може да бъде прехвърлена върху заместник-кметовете, тъй като крайната отговорност се носи от кмета на общината. „Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си", категорични са от коалицията.

„Люлин“ и „Красно село“ вече се чистят само от общината

През февруари две групи съветници поискаха оставката на кмета на община Русе Пенчо Милков. В обща декларация от групите на ПП-ДБ и СДС-Гражданите се настояваше той да се оттегли и да се проведат предсрочни избори заради неизпълнени ангажименти в ключови сфери от социално-икономическия живот на общината. В декларацията общинските съветници от двете групи посочиха основните неща, които според тях не са изпълнени от кмета, и настояха да си ходи, на което той не се отзова.

Бази

През юли оставката на кмета на община град Добрич Йордан Йорданов поискаха от местната структура на ПП „Възраждане“. Поводът – състоянието на града, проблемите с инфраструктурата, демографията и спортните клубове.

Според „Възраждане“ базите, в които тренират спортните клубове, не отговарят на критериите за европейско състояние. За пример дават спортните зали „Русалка” и „Добротица”, залата по вдигане на тежести, стадион „Дружба“, както и това, че хандбалният отбор играе в Каварна, футболният – във Варна, а волейболът бил принуден да се откаже от участие в Суперлигата.

Хората на Костадинов са на мнение, че Добрич се е превърнал в „най-западналия и порутен град в страната, което е резултат от неуспешните опити за управление на кмета Йордан Йорданов“. Според партията единственото решение е Йорданов да подаде оставка като кмет на Добрич и да поеме отговорност за невъзможността да осигури на гражданите, спортните клубове и бизнеса нормална среда за развитие.

Гинко билоба

Странно на пръв поглед искане за оставка имаше през януари – в петиция с 825 подписа местни реагираха срещу еднолично взето от кмета на община Поморие Иван Алексиев решение 60 дървета гинко билоба, с височина между 5-12 метра и диаметър на стъблото 15-30 см, намиращи се в центъра на града, да бъдат изкоренени. Планът предвиждаше на тяхно място да се засадят малки двуметрови храсти вид илекс (джел). Според инициаторите на подписката обаче те нямаше да издържат на слънчевите лъчи.

Повод за възмущение бе и това, че предварително е избрана фирма изпълнител по изкореняването на дърветата и тяхното извозване, както и на фирма озеленител, като за целта нямаше да бъде обявена обществена поръчка, а дейностите щяха да бъдат пръснати по пера, включени в бюджета на общинско предприятие "Озеленяване".

Бившият кмет на София Стефан Софиянски: България трябва да има нова конституция

„Така разбитите пера по дейности на стойност под 50 000 лева могат сумарно да достигнат и до 500 000 лева“, реагираха инициаторите на подписката, които съзряха корупционни намерения в заобикалянето на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварителния избор на фирми по договаряне, а не чрез публична конкурсна състезателна процедура. След като се разшумя, че всичко това се прави в услуга на избрана фирма озеленител, която очевидно има в наличност много илекс, от които иска да се отърве, кметът даде отбой и оттегли предложението.

Сред най-малобройните петиции е тази за оставката на кмета на община Мездра, Иван Аспарухов, поради некадърно, вредно и безотговорно управление на общината и град Мездра. Тя увисна само с 20 събрани подписа.

Граждански протести срещу Иван Алексиев в Поморие

От "Ние не мълчим“ поискаха с писмо през ноември оставката на кмета на Поморие Иван Алексиев заради случая с насиленото 4-годишно дете от Каблешково и опита на кмета на Поморие да упражнява институционален натиск и влияние.

„През последните месеци станахме свидетели на едно възмутително поведение, на самозабравил се държавен чиновник, както и на безпричинно саботиране на организирани граждански протести и липса на подкрепа за обществените инициативи в защита на интересите на жителите. Тези действия противоречат на принципите на прозрачност, диалог и демократичност, които следва да ръководят всеки представител на местната власт“, се казваше в писмото. Паралелно с това бяха организирани и граждански протести по същия повод.

Кристи Петрова