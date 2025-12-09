- Г-н Георгиев, усеща ли се криза с боклука и във вашия район, след като на 1 декември изтече договорът с фирмата, ангажирана със сметосъбирането?

- Криза с боклука при нас няма да има. Район „Изгрев“ е единственият от засегнатите от тази неприятна ситуация райони, който ще се справи на 100%, тъй като благодарение на работата на нашата районна администрация и на мои лични контакти успяхме сами да подсигурим цялата необходима техника, която е нужна за почистването. Разбирайте, че става въпрос за специализирани камиони, а имаме и персонал, който да ги обслужва. Още от първите дни на декември се работи на терен и не допуснахме проблеми. Имаме дори повече техника и хора, отколкото по принцип са необходими за района, но от имане глава не боли.

- В цифри с колко се изразява това имане?

- Имаме пет камиона, колкото за целия сектор има Столичната община. Пет камиона има само в нашия район, които не са дарение от когото и да било, а са осигурени изцяло със заслугата на районната администрация в „Изгрев“. Столичната община ни помогна финансово, защото знаете, че ние нямаме възможност да разполагаме с такива бюджети, в постоянен контакт сме с тях. Работим съвместно със столичния инспекторат, с Надежда Бобчева комуникираме, но сме създали цялата организация да няма никакъв проблем, като това не е ограничено със срок, а ще е валидно за цялото време, в което ще продължи тази кризисна ситуация. Аз лично виждам, че тя ще е налице за период от порядъка на няколко месеца. Да, има умишлено и целенасочено изхвърляне на кашони в кофите, за да се пълнят по-бързо. Това продължава и в момента, като се прави на по-главните улици, за да може да бъде забелязано от повече хора. Справяме се въпреки това и ситуацията при нас е нормална. Даже от събота хората работят по график със съответните почивки, които им се полагат.

- Какво провокира тази криза според вас?

- За съжаление това е спецификата на част от българския модел в момента. Трябва да ви кажа, че изключително трудно самият аз успях да подсигуря тази техника. Аз от два месеца работя по този въпрос, а в един момент се оказа, че в цялата страна не могат да бъдат намерени специализирани камиони нито под наем, нито за покупка. Сами се досещате, че това е странна ситуация. Вероятно тя има своето логично и смислено обяснение, но не бих искал да спекулирам в тази посока. Това много ни затрудни, а това затруднява и Столичната община. Ще бъде един дълъг и неприятен процес по подсилване на капацитета на районите, за да се справят с тази криза. Ние помагаме на Столичната община в момента, и то по един изключително ефективен начин. Ресурсът, който беше предвиден от Столичната община за нашия район, вече е свободен и може да бъде насочен към останалите засегнати райони. Тоест от първия ден ние си работим сами и ще се справим с регулярното извозване на отпадъците.

- По този казус срещнахте ли разбиране от общността във вашия район и получихте ли съдействие от граждани и бизнес?

- Аз, слава Богу, мога да се похваля, че вече в два мандата разчитам на много голяма подкрепа от жителите на „Изгрев“, „Изток“ и „Дианабад“, което ме радва. Това е своеобразна форма на оценка. Като кмет считам, че работата на една администрация е да намира административни решения на кризите. Затова съм щастлив, че при нас няма да се преминава през раздаване на чували, събиране на доброволци и цялата тежка организация, която за жалост някъде се налага да бъде създадена. Считам, че като кмет съм си свършил работата повече от отлично в тази обстановка, която създаде част от корпоративния интерес. Продължаваме напред, като няма да оставим района си да затъне в боклуци заради желанията на този или онзи.

- Как точно успяхте при тези трудности да осигурите необходимите камиони?

- Когато има желание и когато се водиш дълбоко от разбирането, че си избран, за да направиш всичко възможно за хората, които са ти гласували доверие, тогава се намират и варианти. Не са лесни, напротив. Те граничеха с невъзможността, защото наистина ситуацията е доста странна и неприятна. Но вярвам, че действително, когато човек има желание, може да направи и невъзможното и ние сме го доказвали много пъти. Техниката е изключително важна, когато говорим за специализиран труд. Знаете, че с подръчни средства и непригодна техника за сметосъбиране резултатите не са такива, каквито на всички биха ни се искали. Да, може да се мъчим да работим и по този начин, но за мен това не е решение. Администрацията трябва да разсъждава в посока как да подсигурят онова специализирано звено и онази специализирана техника, която е необходима. Това е работата на кметовете.

- Това, което видяхте да се случва в „Люлин“ и „Красно село“, мотивира ли ви допълнително?

- Район „Изгрев“ още в самото начало изпрати нашето звено, което имахме, на помощ в „Красно село“. Оттам успяхме да почерпим опит и се видя, че с тази техника и този персонал, с който разполагаме, няма да има задоволителни резултати и естествено хвърлих всичките си усилия, за да осигуря това, което е необходимо, за да не дойде тази криза и при нас. Щастлив съм, че още от 3 декември се заработи регулярно и не допуснахме криза в трите квартала на нашия район. Надявам се другите също да се организират и да решат проблема, защото само в нашата трета зона над 200 000 жители са засегнати от тази корпоративна война.

- Може ли да кажем, че вашият район е постигнал нужната му автономност в тази посока?

- Личното ми мнение е, че този тип комунални услуги трябва да се извършват от Столичната община. Трябва да бъде създадено необходимото звено с необходимия капацитет. По примера на съседна Гърция, където всички тези комунални услуги се изпълняват от общините. Така няма да има подобно извиване на ръце и тези тежки конкурсни процедури през 5 години. Няма да изпадаме друг път в такива ситуации. Това обаче е мое лично мнение, всичко друго е въпрос на управленски решения от страна на „Московска“. В крайна сметка те решават за себе си, а ние ще помагаме с всички сили и средства, с които можем. Мисля, че се справяме повече от чудесно, щом предвидената за нас техника в момента работи в „Слатина“ и „Подуяне“. Ние работим с камиони, които са на разпореждане и подчинение само и единствено на район „Изгрев“. Това действително ме прави спокоен. За останалите райони все още не съм, но се надявам в кратки срокове и при тях да имаме добри новини.

- Това ли беше водещата кризисна ситуация пред вас през този мандат?

- Такава криза София отдавна не е имала. Действително беше голямо предизвикателство намирането на решение, но щом сме го постигнали, е добре. Това е помощ за няколко месеца, за да може София да се справи, а ние ще издържим, колкото е необходимо на столицата да се справи и успешно да реализира обществената си поръчка. Сам разбирате, че това справяне не ми е мечтата на живота, още повече че районните кметове не отговарят пряко за сметосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване. Но когато има криза, няма как да остана безучастен и да оставя хората, които на два пъти са ми гласували доверие да затънат в боклуци и мръсотия и да си измивам ръцете с някакви оправдания. Трябва да се работи и всеки районен кмет трябва да направи максималното, за да бъде в помощ на гражданите и на Столичната община.

- А гражданите във вашия район как са настроени към решението за разширяване на зоните за платено паркиране?

- Да, с решение на Столичния общински съвет (СОС) район „Изгрев“ става част от разширението на зоните за платено паркиране и попада в Зелена зона. Не бих могъл да коментирам ползите или недостатъците от промяната на тази наредба. Но мога да кажа нещо, на което наистина държа, и считам, че и тогава, и сега съм бил прав. В предишния ми мандат пак имаше желания от страна на общината районът да бъде включен към зоните за платено паркиране. Тогава предложих на Общинския съвет да проведем местен референдум, който можеше да съвпадне с едни от парламентарните избори. Това би придало допълнителна легитимност на допитването до жителите на „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“, за да знаем с голям процент точност какво искат хора. Това е добре да се взима предвид, когато се взимат такива важни решения за града и за хората. Техният глас трябва да се чуе. Продължавам да съм на мнение, че трябва широко, легитимно и адекватно допитване. Така или иначе това не се случи. Оттам-нататък предстои да видим. Знаете, че решението на СОС е обжалвано в момента. Най-вероятно ще се отложи във времето. Колко ще е това отлагане, предстои да видим.

- Какво е преобладаващото мнение на хората от контактите, които вие поддържате с тях?

- Това са субективни представи и затова ви казах, че за мен беше важно да се проведе такъв референдум. Иначе моето усещане е, че по темата гражданите са разделени. Сега колко и какъв превес има едното или другото мнение, действително не мога да коментирам.

- Има ли развитие по скандала, свързан с театралната школа на министъра на културата и читалището във вашия район?

- Да, работим по темата. Това бе един неприятен казус, който хвърли сянка върху институцията на Народното читалище, въпреки че тяхната вина не е съществена и върху личността на самия министър. Но има ги и тези моменти. Като администрация ние се водим от законите и работим според законите и законовите срокове. Театралната школа вече е освободила помещенията, които заемаше.

- Какви са големите предизвикателства пред вас до края на мандата и целите, които са извън решаването на текущите проблеми и кризи?

- Най-големите предизвикателства са бъдещите строежи на две големи детски градини, за които ние сме подготвени и чакаме финансиране от страна на Столичната община. Това ще ни помогне да завършим изцяло програмата за разкриване на нови места за децата от „Изгрев“, „Изток“ и „Дианабад“ и след като приключим, живот и здраве, ще имаме над 900 нови места. Това е наистина колосално постижение, каквото не се е случвало в нито един софийски район в последните 40-50 години. Нашата администрация отхвърли страшно много работа по този проект. Надявам се с новия бюджет за следващата година да стартираме и самото строителство.

Друга важна тема, по която аз лично работя от самото начало на първия си мандат, е мащабното облагородяване на междублоковите пространства с цялата прилежаща инфраструктура. Тази инфраструктура в цяла София е много морално остаряла и в лошо експлоатационно състояние. Тротоарите не са ремонтирани от повече от 60 години, детските площадки и т.н. Работим мащабно в района, смея да твърдя най-мащабно от всички останали 23 софийски района. Даже в момента правим изцяло нов вътрешноквартален парк и три големи междублокови пространства с нови детски площадки, места за отдих и спорт. Ремонтираме едно голямо общинско футболно игрище, което изцяло ще бъде реновирано заедно с прилежащото пространство около него. Междублокови пространства от порядъка на десетина декара се променят благодарение на работата на нашата районна администрация. Имам практика голяма част от бюджета, който ни се отпуска от Столичната община, да я давам именно за това. За мащабни ремонти, доколкото, разбира се, ни позволява този бюджет, които да засегнат максимален брой хора. Считам, че това е пример за добро управление. Защото, когато правиш нещо, което засяга много хора, което бива оценявано и което е дълго чакано, тогава значи управляваш добре. Ако даваш парите на софиянци за глупости, ще ме прощавате за израза, и за неща, което не са чак толкова важни, това си е чисто разхищение.

- А софиянци имат пари, нали?

- За софиянци не мога да кажа, но районите нямаме достатъчно. Ние нямаме собствени бюджети, а всичко, което събираме като данъци и такси, отива в хазната на София и впоследствие се връща при нас с решение на самата Столична община или на общинския съвет в много малки мащаби. Ако мога да го опиша по-конкретно, в район „Изгрев“ всичко, което събираме като местни данъци и такси, отива в Столичната община и се връща под формата на 0,6% от парите, които сме събрали. Даже 1% не ни се връща на годишна база, което сами се сещате, че много затруднява нещата. Район „Изгрев“ е един от богатите софийски райони, от тези, които внасят много повече средства в бюджета на голямата община, да не казвам голяма дума, но от райони като „Младост“ дори. И същевременно нашите пари се разпределят за града. Аз разбирам, че има големи общоградски проекти, които трябва да бъдат подкрепяни с нашите данъци, но също така разбирам и според мен правилната практика в развитите държави за това, че парите следват данъкоплатеца. Нашите пари трябва да работят за нас. Хората често питат, добре, аз плащам данъци, къде са моите данъци. Отговорът е - в хазната на София. Защото в тези 0,6% пари, които получаваме, влизат за издръжка на училищата, на детските градини, за заплати... Тоест парите за инженерна инфраструктура, за изграждане на площадки, тротоари, пътища и каквото там се сетите са не недостатъчни, а трагично жалки.

- Кой е по-важен, за да се случват нещата – тези, които разпределят бюджетите, или тези които ги харчат? Все по-драстични разлики виждаме между добре управлявани общини и райони и по-зле управлявани.

- Знаете ли каква е разликата между успешния и да кажем не толкова успешния кмет или районен кмет, какъвто съм аз? И успешният, и не толкова успешният имат 5 лева, образно казано. Въпросът е къде единият ги дава и къде другият. Разликата е във фокуса, в начина на мислене, в стратегията и визията на всеки районен кмет. От това зависи. Затова е изключително важно на местни избори кой ще е човекът, когото избираме. Това е мажоритарният избор. Има колеги, които се справят по-добре, има и колеги, които не се справят по-добре. Това зависи от качествата и характера на човека. Иначе, по отношение на местното самоуправление като цяло, жителите, които живеем в градовете с районно делене – София, Варна и Пловдив, сме ощетени на фона на сънародниците ни в останалите градове. Това е така, защото районните кметове нито имат собствени бюджети, нито могат да кандидатстват по европейски проекти, нито могат да водят автономна финансова политика. За разлика от останалите градове. Районите са с например 40 000 жители. Това е, колкото населението на област Разград. Само че кметът на Разград има много повече финансови възможности, отколкото имам аз. Аз нямам почти никакви. И тук не е въпросът в правомощията на районните кметове. Ние имаме достатъчно такива, отговаряме за много широк спектър от обществения живот. Въпросът е за финансова автономност.

ТОВА Е ТОЙ:

Д-р Делян Георгиев е избран за кмет на район „Изгрев“ в Столичната община на 3 ноември 2019 година и на 29 октомври 2023 г.

Преди това дълги години упражнява лекарската професия.

Завършва Медицински университет – София.

Става част от екипа на Центъра за спешна медицинска помощ. Първо е редови лекар, а впоследствие става началник смяна за София и София-област.

Владее четири езика – руски, като възпитаник 133-то СУ „Александър Пушкин“, английски, шведски и сръбски.

Женен е, с три деца.

Людмил Христов