З а пореден случай на шокиращо насилие над животно алармират граждани. Човек хвърля умишлено куче и го забива със всичка сила в асфалта, а после му нанася и ритници.

Граждани твърдят, че случката се е разиграла в сряда вечерта в Троян.

В социалните мрежи се разпространяват кадри, показващи отвратителното деяние. На тях се вижда мъж с къси гащи и черно горнище. Той хваща четириногото, на което не се вижда каишка или повод, вдига го високо във въздуха и умишлено го удря с все сила в земята. Кучето бяга, стенейки, но следват ритници.

Това става, докато друг записва. Ситуацията се е разиграла пред магазин, но към момента няма данни за точния адрес.

На посегателството гласност дава дама под името „Тангра Планинска“ във Facebook. Тя разпространява кадрите, като допълва, че ще подаде жалба.

„От снощи в Троян. Току-що ми го пратиха. Като се освестя, тръгвам по институции. Хора, не ми задавайте въпроси, още нищо не знам. Пътувам към дежурен прокурор“, пише тя.

Други граждани отбелязват, че престъплението е извършено лятото.

Към момента няма официална информация за случая, писа glasnews.bg.