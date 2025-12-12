Ф искалният съвет на България алармира за сериозни проблеми с проекта за държавния бюджет за 2026 г. и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026–2028. Според институцията, приетият проект от Комисията по бюджет и финанси на парламента след оставката на правителството на Росен Желязков съдържа надценени приходи и неконтролируеми разходи, които могат да доведат до сериозен бюджетен дисбаланс.

Експертите предупреждават, че автоматичните индексации на възнагражденията в някои сектори са проциклични и трябва да бъдат премахнати, за да се гарантира ефективност и качество на публичните финанси. Освен това, правилото за размер на публичния сектор до 40% от БВП ще бъде нарушено, а консолидираният държавен дълг се очаква да скочи до 37% от БВП до края на периода, което ще увеличи разходите за лихви от 0,5 млрд. евро през 2024 г. до 1,8 млрд. евро през 2028 г.

Фискалният съвет предупреждава, че продължаващата практика на отчисляване на 100% от дивидентите на държавните предприятия ще доведе до тяхната декапитализация и невъзможност за развитие. Институцията препоръчва също създаване на циклични и структурни буфери, за да има повече фискално пространство за реформи.

„Проекциите за приходите са надценени, а експанзията на разходите с около 5% от БВП променя съотношението между публичен и частен сектор и продължава увеличаването на дела му, въпреки доброто икономическо развитие“, се посочва в становището.

Според анализа на Фискалния съвет, България рискува да загуби имиджа си на страна с нисък фискален риск и стабилна бюджетна политика, ако проектобюджетът не бъде преработен.