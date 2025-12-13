У краинският президент Володимир Зеленски заяви в събота, че руските нощни удари са повредили повече от дузина цивилни обекти в цяла Украйна, оставяйки хиляди без електричество в седем региона.

„Важно е всички сега да видят какво прави Русия... защото очевидно не става въпрос за прекратяване на войната“, каза Зеленски в социалните мрежи. Той добави: „Те все още се стремят да унищожат нашата държава и да причинят максимална болка на нашия народ.“

Зеленски: Русия атакува Украйна с 450 дрона и 45 ракети, има жертви

Русия заяви по-рано в събота, че е ударила украински промишлени и енергийни обекти през нощта с хиперзвукови ракети, което нарече ответна атака за украинските удари по „цивилни цели“ в Русия. Министерството на отбраната на Москва заяви, че е извършило „масиран удар“ по украинската армия и енергийни обекти, използвайки оръжия, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“, като „отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни цели в Русия“.