К ървав кошмар разтърси елитния американски университет „Браун“ в град Провидънс, щата Роуд Айлънд. В събота въоръжен нападател откри стрелба в учебна зала, уби двама студенти и рани още девет души, осем от които са в критично състояние.

Стрелбата е станала в седеметажната сграда „Баръс енд Хоули“, в която се помещават инженерният факултет и департаментът по физика. По това време вътре са се провеждали изпити, а десетки студенти са били заключени в аудитории, докато куршумите ехтели по коридорите.

🧑‍🦱 Стрелецът е на свобода

Полицията и ФБР издирват заподозрян мъж на възраст между 30 и 40 години, облечен изцяло в черно. Той е бил забелязан да напуска сградата веднага след стрелбата. В операцията по издирването участват най-малко 400 полицаи.

Кметът на Провидънс Брет Смайли потвърди, че по-рано е било задържано лице по подозрение, но впоследствие се е оказало, че няма нищо общо с престъплението.

🎓 Всички загинали са студенти

Президентът на университета Кристина Паксън заяви, че според първоначалната информация всички жертви са студенти, което превръща трагедията в една от най-тежките в историята на учебното заведение.

🇺🇸 Тръмп: „Молим се за жертвите“

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че е бил информиран за стрелбата.

„Бог да благослови ранените и техните семейства“, написа той в социалните мрежи. По-късно добави пред репортери в Белия дом:

„Всичко, което можем да направим сега, е да се молим.“

Губернаторът на щата Дан МакКий определи случилото се като „немислимо“, а ФБР потвърди, че оказва пълно съдействие на местната полиция.

🏫 Елитен университет – кървава сцена

Университетът „Браун“ е част от престижната Айви лига и обучава над 10 000 студенти. Кампусът остава под засилена охрана, а занятията са временно прекратени.