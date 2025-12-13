З имният сезон започна така, както отива на най-добрия ни ски курорт Банско. Стартът тази година бе даден отвисоко по уникален начин. За първи път шоуто събра стотици хора под връх Тодорка на над 2600 метра надморска височина, а не на Бъндеришка полята, каквато бе традицията досега.

Ски легендите Марк Жирардели и Джорджо Рока бяха голямата атракция за многото любители на белите спортове, които ги аплодираха шумно. Двамата направиха впечатляващи спускания по трасето и показаха, че не са загубили от блясъка си, който имаха по време на своята активна и пълна с медали и купи състезателна кариера. Те показаха, че са истински лидери на своите отбори, в които се включиха ентусиазирани деца, младежи и възрастни. Всички демонстрираха страхотни умения по естествената настилка от сняг на писта „Бъндерица 2“.

Двамата шампиони и децата скиори от клубовете в град Банско дадоха старт на зимния сезон малко след 11:10 часа вчера с общо спускане по трасето и с плакат с надпис „Банско - най-добрият ски курорт в България“.

Стартът им бе под връх Тодорка, а финалът бе край най-високите върхове в Пирин - Вихрен и Кутело.

Шефката на Юлен Мая Христоскова връчва една от наградите

Най-важното бе, че зимната фиеста започна своето броене с много слънце, естествен сняг, усмивки и увереност, че ни очаква поредният зимен сезон в Банско.

Легендарният италиански слаломист Джорджо Рока прикова вниманието на публиката, след като вдигна с Жирардели завесата на поредното зимно приключение в Пирин планина. 50-годишният ас в ските е един от петимата - заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер, с по 5 поредни победи на слалом в Световната купа.

„Ходя на много различни места, но до момента условията за каране бяха върху изкуствен сняг. Затова толкова много се радвам, че съм в Банско и се спуснах със ските по естествен сняг. Пистите са отлично обработени. За мен бе допълнителна емоция да карам заедно с моя идол като дете - Марк Жирардели, който ми разказа много интересни неща за ски зоната и за курорта“, сподели на пресконференцията Джорджо Рока. Италианската ски легенда коментира и успехите през последните години на най-добрия ни алпиец Алберт Попов. Рока призна, че много харесва нашия скиор и му е фен. „Заради своята физика на Алберт му е по-лесно по стръмните писти, а по-трудно - на полегатите трасета. Възхитен съм от топлото отношение на българите към мен, те са гостоприемни, посрещат ме прекрасно в България“, каза още специалният гост на официалното откриване на сезона в Банско.

Марк Жирардели прогнозира, макар че не е метеоролог, че скоро ще има достатъчно естествен сняг и на Бъндеришка поляна. „Радвам се, че Джорджо Рока дойде в Банско за пръв път, за да види това райско кътче. Имахме щастието да караме ски в невероятните условия при върха на планината“, каза ски легендата. Той бе категоричен, че всеки, който дойде да кара ски в Банско, ще остане доволен.

Джорджо Рока и Марк Жирардели на фона на Вихрен и Кутело

Успяхме да удовлетворим желанието на много скиори и сноубордисти, които копнеят за сняг, днес го видяхте в Банско, каза маркетинг директорът на фирмата концесионер - Иван Обрейков. Той изрази надежда скоро да има повече сняг, с което да започне подготовката и за Световната купа по сноуборд, която ще се проведе в зимния ни курорт през януари. Ски зоната влиза в обичайния си ритъм на работа и това ще продължи до 12 април 2026 година.

Състезанието "Ловци на съкровища" също бе хит за феновете и тази година, в това състезание любителите на белия спорт търсиха своите апетитни награди под снега. Съботните слънчеви лъчи в Пирин напълниха ски центъра с хиляди туристи от страната и с много гръцки студенти. Някои се качиха под връх Тодорка, за да карат ски, а другите се насладиха на топлото време на Бъндеришка поляна. И усмивките им дадоха заявка за пореден силен зимен сезон в курорта Банско.

Кметът на Банско: Посрещаме новия сезон с по-добра инфраструктура и нови услуги за туристите

„Дългогодишният ни опит ни дава увереност, че сме подготвили всичко както трябва. Тази подготовка за нас започва месеци преди официалното откриване“, подчерта кметът на община Банско - Стойчо Баненски.

„Много добре се чувстваме в началото на всеки зимен сезон, въпреки че засега природата не е много благосклонна и още няма много сняг навсякъде в планината. Всички сме готови за силен сезон - местната власт, туристическият бизнес, фирмата концесионер, банскалии. Подобрили сме инфраструктурата, предлагаме по-пъстра палитра от услуги на нашите гости. Вярвам, че всичко ще е наред през новия зимен сезон. Погрижили сме се и за осигуряването на обществения ред, има допълнителни полицейски сили, очакваме румънски и гръцки полицейски патрули. Работим отлично с МВР, защото за нас най-ценни са здравето и животът на нашите жители и на нашите гости. Затова пожелавам на всички банскалии и гости да бъдат здрави, успешни и удовлетворени от новия зимен сезон“, заключи той.

*Автор: Пламен Вълков и Владимир Симеонов

Екип на Телеграф