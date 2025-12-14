С портните медии в Испания продължават да хвалят Хулио Веласкес. Според „Марка“ неговото завръщане във футбола като треньор на Левски е едно от най-забележителните неща, на които Европа е ставала свидетел в последно време.

„Левски за пръв път от 17 години ще зимува първи, продължава в турнира за Купата и му предстои мач за Суперкупата. Веласкес е център на внимание. Негово присъствие не само съживи клуба, но и го позиционира като сериозен претендент“, коментира журналистът Хавиер Рекуеро.

„От пристигането му през февруари тази година представянето на отбора е във възход. Те завършиха втори миналия сезон след труден период в класирането, но в момента водят в лигата този сезон“, отчитат и в „Ас“. Там обявиха също, че Левски е успял да завърши с най-добро нападение, но и с най-добра защита. Това било увеличило сериозно очакванията, които имат всички към Левски.

Повече - в днешния брой на "Мач Телеграф"