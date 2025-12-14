С ветът на високите скорости и адреналина се готви за още по-голям взрив! Кристиано Роналдо ще се появи във финалния филм от култовата поредица „Бързи и яростни“ – „Fast X: Part 2“. Новината беше практически потвърдена от Вин Дизел, който публикува обща снимка с футболната икона и написа загадъчно: „Всички питаха дали ще бъде част от Fast митологията… Написахме роля специално за него.“

Макар Роналдо все още официално да не е потвърдил участието си, феновете вече са убедени – CR7 влиза в Холивуд с мръсна газ. Каква ще е ролята му засега остава тайна, но очакванията са за силно и запомнящо се появяване.

„Fast X: Part 2“ излиза по кината през април 2027 г. и ще събере на екран любимите герои: Дуейн Джонсън, Джейсън Стейтъм, Джейсън Момоа, Мишел Родригес, Джордана Брустър и още. Вин Дизел потвърди и завръщането на Брайън О’Конър – емблематичния герой на покойния Пол Уокър.

Режисьор отново е Луи Летериер, а сценарият е поверен на Кристина Ходсън и Орен Узийл. След рекордния, но скъп „Fast X“, студиото затяга бюджета – но обещава грандиозен финал.