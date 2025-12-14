С кандална онлайн измама замеси името на Бачковския манастир, след като недоброжелатели използвали Светата обител, за да подмамват хора, страдащи от диабет, с обещания за чудодейно изцеление.

Фалшивата обява, разпространявана в интернет, твърдяла, че в манастира живее монах на име Николай, който извършва чудеса и лекува болни. Проверката на NOVA установи, че рекламата вече е свалена, но щетите са факт – около 30 души са повярвали и са отишли на място с надежда за спасение.

🕯️ Манастирът: Такъв монах не съществува

Йеромонах Паисий лично се е запознал със съдържанието на измамната обява и е категоричен:

„Монах или игумен с името Николай не е имало в Бачковския манастир от повече от 100 години. Ние не лекуваме хора – грижата ни е за духовното им състояние. За здравето има лекари.“

От манастира подчертават, че никога не са препоръчвали лечение и не стоят зад подобни твърдения. До момента не е подаден сигнал в полицията, а извършителят остава неизвестен.

⚠️ Вяра срещу измама

Случаят е пореден пример как вярата и отчаянието на болни хора се превръщат в мишена за онлайн мошеници. Духовниците призовават гражданите да бъдат внимателни и да не се доверяват на сензационни обещания в интернет.

❗ Манастирът апелира: