Ц СКА привлече колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита, съобщиха от клуба. Той премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години.

Новината дойде само няколко минути след класирането на "червените" за 1/4-финалите за Купата на България.

„Пиедраита е на 23 години, като основната му позиция е по левия фланг на атаката. Той се присъединява към нашия тим от елитния аржентински клуб Химнасия. Алехандро Пиедраита започва футболната си кариера в школата на Спортен клуб „Ел Диаманте“, а през 2019 г. подписва договор с Депортиво Перейра. През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския Банфилд, а в началото на тази година отново е преотстъпен — този път в Химнасия. С екипа на Химнасия той изиграва общо 19 мача във всички турнири“, обявиха от ЦСКА.

Новото попълнение ще играе с номер 77.