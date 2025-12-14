П реди началото на сезона мнозина предричаха, че Брентфорд ще се бори за оцеляване. Мотивите им бяха налице – напуснаха много играчи, а също и треньорът Томас Франк.

Никой обаче не предвиди, че Кийт Андрюс и Игор Тиаго все още са тук. Първият беше повишен от треньор по изпълнение на статични удари до наследник на Франк, а вторият поведе уверено атаката на отбора. 24-годишният нападател има 11 гола в 13 мача от Висшата лига – само три по-малко от Ерлинг Холанд от Манчестър Сити. Затова и не е никак случайно, че именно бразилецът беше избран за най-добър във Висшата лига през ноември.

Зеленчуци

Тиаго израства в Гама, Бразилия, но не се запалва веднага по футбола. „Бях на 8 или 9, когато започнах да играя“, сподели наскоро той пред официалния сайт на Брентфорд. „Постепенно започнах да обичам футбола. Брат ми ме водеше на мачове през уикендите. После видях Кристиано Роналдо да играе за Манчестър Юнайтед и това преобърна нещо в мен. Казах си, че искам да бъда като него.“

Той започва да тренира в местния Вере, но пътят му към професионалния футбол е прекъснат, след като губи баща си, когато е на 13. Хваща се на работа на сергия за продажба на зеленчуци и в тухларна, за да помага на майка си в издръжката на семейството. Това калява характера му. „Израснах като мъж и като човек. Научих се да ценя малките и големите неща в живота. Аз съм привилегирован с всичко, което имам.“

Европа

Крузейро в крайна сметка дава големия шанс на Тиаго, когато е на 18 години. Нападателят вкарва 10 гола в 64 мача за клуба и привлича вниманието на европейските клубове. Най-бърз е Лудогорец, който го привлича през март 2022 г., а той бързо се адаптира към живота на Стария континент.

Тиаго записва на сметката си общо 32 гола и асистенции, а Лудогорец спечели поредни титли в първенството, както Купата и Суперкупата на България. През лятото на 2023 г. България вече се оказва тясна за бразилеца и той преминава в Брюж за 8 милиона евро – рекордна трансферна сума за Първа лига.

Тиаго оправдава инвестицията десетократно в първия си и единствен сезон в Белгия. Той отбелязва 29 гола в 55 мача във всички турнири, като 18 от тях идват в изключително натоварения празничен прозорец през декември и януари, когато Брюж спечели титлата и достигна полуфиналите на Лигата на конференциите.

Бразилецът получи наградата за „Млад играч на сезона“ в последния турнир, а бившият треньор на Брюж Рони Дейла остана възхитен от представянето му: „Тиаго има нещо, което преди нямахме. Защитниците мразят да играят срещу него. Той пресира, не спира да тича, постоянно ги тормози. Освен това е страхотен човек – както на терена, така и в съблекалнята. Той има всичко, за да играе за топ отбор“.

Контузия

Брентфорд му даде шанс да оправдае тези думи, като счупи клубния рекорд, за да го привлече срещу 30 милиона паунда. „Игор е нападател с голям потенциал, който пасва на нашия стил. Той е работлив и много добър в пресата. Освен това е физически силен, отличен в наказателното поле и може да връзва играта. Има голям потенциал“, каза за него тогавашният треньор на „пчеличките“ Томас Франк, който вече се бе примирил с напускането на Иван Тони.

За съжаление тежка контузия, получена още в първата контрола на Бернтфорд, попречи на Тиаго да разгърне този потенциал в началото на живота си в Англия.

Игор пропусна първите 11 мача във Висшата лига през сезон 2024/25, като дебютът му беше на 33 ноември при равенството 0:0 с Евертън.

Възпитаникът на академията на Крузейро отново се появи като резерва в следващите мачове срещу Лестър и Астън Вила, преди да впечатли при първия си мач като титуляр, когато Брентфорд победи Нюкасъл с 4:2. След това обаче отново беше извън игра, след като получи инфекция в коляното.

„Рискът от инфекция в ставата е много, много малък, но явно е обратното, когато си играч на Брентфорд. При нас рискът скача от 2 до 98 процента“, каза тогава Франк.

Отстрани изглеждаше като мечтан трансфер, превърнал се в кошмар, но Тиаго намери сили да се съхрани.

„Това беше голям сезон на учене за мен – да опозная тялото си и как реагира на всичко“, казва футболистът.

Голове

Повратната точка беше мачът срещу Манчестър Юнайтед (3:1) в края на септември тази година. Именно Тиаго беше звездата на мача – откри резултата с мощен удар от воле в горния ъгъл, след което направи 2:0 с изстрел от упор. През целия мач се вихреше като типичен таран и изтормози защитата на Юнайтед. Оттогава Тиаго стана неудържим. Той отбеляза и победния гол срещу Ливърпул през октомври, добави по две попадения срещу Нюкасъл и Бърнли.

„Просто обожавам начина, по който играе“, каза за него Кийт Андрюс след двата му голи при 3:1 над Бърнли в края на ноември.

Национал

Новият талисман на Брентфорд е само на 4 гола от изравняване на рекорда за най-много попадения на бразилец в един сезон във Висшата лига – постижение, което в момента си поделят Роберто Фирмино, Габриел Мартинели и Матеус Куня (15). Би било огромна изненада, ако Тиаго не надмине тази граница, тъй като Брентфорд има още 25 мача до края на сезона. Нищо чудно много скоро Игор да се присъедини към Мартинели и Куня и в националния отбор.

Андрюс вече потвърди, че селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти е влязъл в контакт, за да обсъди прогреса на Тиаго.

„Удоволствие е да го тренираш и да бъдеш около него. Цени всяка секунда на терена, в мачовете гори“, разкри Андрюс миналата седмица.

„Това е най-голямата ми цел“, потвърди Тиаго, когато го попитаха за евентуална повиквателна за Бразилия. „Когато стигна там, а аз ще стигна – това ще означава, че съм успял“.

Джеймс Уестууд, Goal.com