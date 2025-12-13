А рсенал победи с 2:1 Уулвърхемптън в мач от 16-ия кръг на Висшата лига. Лидерът в класирането беше много близо до грешка, след като гостите изравниха в 90-ата минута, но все пак стигна до успеха. Гостите пък си вкараха два автогола.

Домакините очаквано се хвърлиха в атака още в началото. Юриен Тимбер стреля с глава, но не намери целта. На другата врата Хи-Чан Хуан можеше да изведе Уулвс напред, но Давид Рая отрази удара му. Габриел Мартинели пробва два пъти удари за Арсенал, но не уцели вратата.

След почивката Арсенал продължи да натиска. Мартинели отново стреля, но топката мина покрай вратата. Виктор Йокереш също стреля неточно. Деклан Райс пробва изстрел, но вратарят на Уулвърхмептън Сам Джонстън спаси.

В 70-ата минута Арсенал поведе. Букайо Сака изпълни корнер, топката се отби в гредата, а след това във вратаря Джонстън и влезе във вратата. Йокереш пропусна нов шанс за Арсенал малко след това. Леандро Тросар също пробва удар, но не уцели вратата.

В края обаче Арсенал свали темпото, а гостите се възползваха. Толу Аркодаре изравни с глава в 90-ата минута.

В 94-ата минута Арсенал все пак стигна до победата. Йерсон Москера си вкара автогол при опит да изчисти.

Арсенал е начело в класирането с 36 точки, Уулвърхемптън е на последно място с 2.